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مع المطالبة برحيله

هجمة ضائعة تدفع جماهير الشباب لمهاجمة حبيب ديالو

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٢ مساءً
هجمة ضائعة تدفع جماهير الشباب لمهاجمة حبيب ديالو
المواطن - فريق التحرير

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هاجمت جماهير نادي الشباب، اللاعب السنغالي حبيب ديالو، وذلك بعد إهداره فرصة تسجيل هدف لليث ضد الرياض، وذلك خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الفريقين اليوم في الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأهدر اللاعب فرصة محققة للتهديف في الدقيقة الـ26 حيث كانت النتيجة وقتها تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يسجل الرياض ويُنهي به الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد.

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طريقتان لرحيل حبيب ديالو 

جماهير الشباب طالبت بالتخلص من ديالو إما عن طريق مخالصة مالية، أو بيعه في يناير المقبل وضم مهاجم أفضل بدلًا منه.

وكان مجلس إدارة خالد الثنيان الرئيس السابق للشباب هو من ضم ديالو لليث في صيف 2023.

ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها ديالو لانتقادات من الجماهير الشبابية، حيث سبق وأن هاجموه في مباراة الفيحاء في الجولة السادسة من دوري روشن.

وكان ديالو انضم لنادي الشباب منتصف أغسطس الماضي قادمًا من فريق ستراسبورج الفرنسي.

 

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