هدفان لـ محمد كنو في 45 مباراة دولية

واصل النجم محمد كنو تألقه اللافت مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ليُساهم في تعادله ضد نظيره النيجيري وديًا.

تعادل المنتخب السعودي ضد نيجيريا

ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره النيجيري بالأمس، على ملعب “بورتيماو”، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي في البرتغال، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

هدفان دوليان لمحمد كنو

وشارك محمد كنو كبديل عند الدقيقة 63 في مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره النيجيري، ونجح في تسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء؛ ليمنح الأخضر التعادل.

ويُعد محمد كنو من الركائز الأساسية في تشكيلة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال السنوات الماضية، حيث يملك 45 مباراة دولية، إلا أن هدفه أمام نيجيريا هو الثاني، ويعود هدفه الأول إلى مواجهة اليونان الودية، يوم 15 مايو 2018.

الأخضر يستعد لمواجهة مالي

على الجانب الآخر، يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره مالي وديًا، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “بورتيماو”، في ختام معسكره الإعدادي في البرتغال، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا.