هدفا تاليسكا يمنحان النصر التفوق في 5 دقائق

نجح النجم البرازيلي تاليسكا في إحراز هدفين لنادي النصر خلال 5 دقائق ليمنحا العالمي التفوق ضد نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وسجل اللاعب الهدف الأول من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 72 بعد تمريرة جيدة من أيمن يحيى، ثم أضاف اللاعب البرازيلي هدفه الثاني والثالث لأصفر الرياض في الدقيقة الـ 77 بعد تمريرة مميزة من اللاعب عبدالرحمن غريب.