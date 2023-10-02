اختفى خلف شاحنة ليمنع جهاز ساهر من رصد لوحات مركبته! هدفا تاليسكا يمنحان النصر التفوق في 5 دقائق رونالدو يسجل هدفه الأول آسيويًّا بلقاء النصر ضد استقلال دوشنبه قناصة أوكرانيا يقتلون في 4 ثوانٍ لاعبو الاتحاد في مطار أصفهان استعدادًا للعودة إلى جدة سائق الحافلة المدرسية دهس طالب الدمام مرتين ولم يستجب لنداء أخيه الأكبر النصر يتأخر أمام استقلال دوشنبه بهدف في الشوط الأول وظائف شاغرة لدى بوبا العربية في 3 مدن وظائف هندسية وإدارية شاغرة في طيران أديل وظائف شاغرة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن
نجح النجم البرازيلي تاليسكا في إحراز هدفين لنادي النصر خلال 5 دقائق ليمنحا العالمي التفوق ضد نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وسجل اللاعب الهدف الأول من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 72 بعد تمريرة جيدة من أيمن يحيى، ثم أضاف اللاعب البرازيلي هدفه الثاني والثالث لأصفر الرياض في الدقيقة الـ 77 بعد تمريرة مميزة من اللاعب عبدالرحمن غريب.
فيديو | تاليسكا يسجل مجددًا ⚽️#النصر 3 : 1 استقلال دوشنبه الطاجيكي
تاليسكا د77' #النصر_استقلال_دوشنبه #الإخبارية_رياضة
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 2, 2023
فيديو | "ريمونتادا نصراوية" 🟡🔵
تاليسكا يمنح التقدم لـ #النصر في شباك استقلال دوشنبه الطاجيكي #النصر_استقلال_دوشنبه #الإخبارية_رياضة
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 2, 2023