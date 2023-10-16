هدف جوتا قد يُغير مصيره في الاتحاد

نجح اللاعب البرتغالي جوتا في إحراز هدف الفوز لنادي الاتحاد في شباك نادي الوحدة أمس، وذلك في لقاء ودي خلال فترة توقف دوري روشن الحالية.

وكان اللاعب البرتغالي خرج من حسابات المدرب نونو سانتو وطالب الكثيرون من جماهير الاتحاد ببيعه إما في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو توقيع مخالصة مالية معه.

تألق جوتا ضد الوحدة

اللاعب البرتغالي تألق في مباراة الوحدة الودية وكان مصدر للخطورة في أكثر من مناسبة، مما جعل الكثير من الجماهير الاتحادية، تطالب المدرب سانتو بمنح المزيد من الوقت في المباريات الرسمية قبل اتخاذ أي قرار نهائي ببيعه.

وكان اللاعب البرتغالي انضم لنادي الاتحاد صيف العام الحالي قادمًا من فريق سيلتيك الإسكتلندي.