هدف قاتل يمنح الجزائر التعادل ضد منتخب مصر

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب مصر ضد الجزائر الودية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1.

تعادل سلبي وطرح لمحمد هاني

وبدأت مباراة منتخب مصر ضد الجزائر التي أُقيمت على إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية بشكل سريع، وسط ضغط كبير من الفراعنة، وسدد محمود حسن تريزيجيه تسديدة قوية عند الدقيقة 17 تصدى لها الحارس.

وواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم سيطرته، وسدد محمد صلاح كرة قوية اصطدمت بالعارضة، بعد تمريرة مميزة من حمدي فتحي عند الدقيقة 20، وأطلق زيزو تسديدة قوية مرت بجوار القائم.

ومنح الحكم البطاقة الحمراء مباشرة للاعب محمد هاني عند الدقيقة 27، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، بعدما رفع قدمه في وجه أحمد توبة، واضطر المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لاستبدال زيزو ودفع بعمر كمال بدلًا منه.

وظهر لاعبو الفراعنة بشكل مميز، رغم الطرد، ومرر تريزيجيه كرة رائعة لمصطفى محمد لينفرد بالحارس ويراوغه، ولكنه لم ينجح في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بتعادل منتخب مصر ضد الجزائر سلبيًّا.

تعادل منتخب مصر ضد الجزائر

ومع بداية الشوط الثاني، سجل فارس شعيبي هدفًا برأسية عند الدقيقة 53، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قبل أن ينجح حمدي فتحي في هز شباك الجزائر برأسية عند الدقيقة 61، واستمرت المحاولات من المنتخبين.

وتصدى محمد الشناوي لتسديدة من رياض محرز عند الدقيقة 90، وأهدر بعدها عمر مرموش فرصة تسجيل الهدف الثاني، قبل أن يسجل إسلام سليماني التعادل عند الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بتعادل منتخب مصر ضد الجزائر إيجابيًّا.