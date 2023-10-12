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الإجراء القانوني هو تبليغ مكتب الاستقدام

هروب العمالة المنزلية ظاهرة بحاجة إلى حسم وعقوبة رادعة

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٧ مساءً
هروب العمالة المنزلية ظاهرة بحاجة إلى حسم وعقوبة رادعة
المواطن - فريق التحرير

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تحول هروب العمالة المنزلية إلى ظاهرة تزعج الكثير من الأسر الذين لديهم عاملات اجنبيات، مطالبين بالتوصل إلى حلول من خلال قوانين صارمة تضمن حقوق المستقدمين والعمالة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

هروب الخادمات

وبحسب شكاوى رصدتها “المواطن” على منصة إكس، تلجأ بعض العمالة المنزلية بعد بداية العمل إلى ارتكاب أفعال تستفز أهل البيت للبحث عن بديل غيرهن، أو يهربن من المُستقدمين، ويقمن بسرقة أموال أو ذهب أو أشياء ثمينة.

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وطالب أهالي بتشديد الرقابة على مكاتب وشركات تشغيل العمالة المنزلية، حيث يوجد الكثير من المواطنين الذين تضرروا من هروب العمالة المنزلية بعد استقدامهن ودفعوا الكثير من التكاليف لاستقدامهن، مشددين على ضرورة سن قوانين تضمن حقوق المستقدمين والعمالة، خاصة وأن تكلفة استقدام العمالة المنزلية مكلفة للمستقدم الذي يتحمل خسائر كبيرة بسبب هروب الخادمات.

الإجراء القانوني

وبالنسبة إلى الإجراء القانوني الذي يجب أن تقوم به الأسرة عند هروب الخادمة، أو العاملة المنزلية؛ هو أنه يجب القيام بالتبليغ لمكتب الاستقدام؛ وبالتالي تسجيل إثبات الحالة، وعند ذلك يستحق المتضرر التعويض بعاملة بديلة، أو يُعاد إليه المبلغ الذي دفعه لاستقدام العاملة، بجانب التبليغ أيضًا عبر أبشر لإخلاء المسؤولية.

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