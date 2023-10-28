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بعد الانطلاقة المميزة بالدوري

هلال جيسوس 2023 يتفوق على نفسه

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
هلال جيسوس 2023 يتفوق على نفسه
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

فوز الهلال ضد الأهلي

ولعب الهلال ضد الأهلي بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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الهلال ضد الأهلي
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

انطلاقة مميزة لهلال جيسوس

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 29 نقطة، ليُعادل عدد النقاط التي جمعها من قبل مع جيسوس خلال أول 11 جولة من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2018\ 2019.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وتفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع جيسوس في النسخة الحالية، حيث سجل 30 هدفًا، واستقبل 8 أهداف فقط، ليتصدر قائمتي الأقوى هجوميًا ودفاعيًا في دوري روشن السعودي حتى الآن.

وقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا مع المدرب البرتغالي في انطلاقة موسم 2018\ 2019، وحصد 29 نقطة من أول 11 جولة من 9 انتصارات وتعادلين أيضًا، ولكنه سجل 26 هدفًا، واستقبل 9 أهداف.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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