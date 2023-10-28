هلال جيسوس 2023 يتفوق على نفسه

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

فوز الهلال ضد الأهلي

ولعب الهلال ضد الأهلي بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

انطلاقة مميزة لهلال جيسوس

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 29 نقطة، ليُعادل عدد النقاط التي جمعها من قبل مع جيسوس خلال أول 11 جولة من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2018\ 2019.

وتفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع جيسوس في النسخة الحالية، حيث سجل 30 هدفًا، واستقبل 8 أهداف فقط، ليتصدر قائمتي الأقوى هجوميًا ودفاعيًا في دوري روشن السعودي حتى الآن.

وقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا مع المدرب البرتغالي في انطلاقة موسم 2018\ 2019، وحصد 29 نقطة من أول 11 جولة من 9 انتصارات وتعادلين أيضًا، ولكنه سجل 26 هدفًا، واستقبل 9 أهداف.