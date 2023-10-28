هلال جيسوس 2023 يتفوق على نفسه

الكشف عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن مصرع وإصابة 88 في حادث تصادم مروع بمصر حالة مطرية غزيرة بالجوف والباحة.. و14 فرقة إسعافية في حالة تأهب نيوكاسل يعلن إيقاف تونالي 10 أشهر باعة جائلون وعمالة مخالفة وتسكين غير نظامي في حي المصفاة بالرياض خلال أسبوع.. ضبط 17260 مخالفًا بينهم 24 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف النصر يستهدف الفوز الخامس ضد الفيحاء بالرياض رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر الاتفاق يسعى لاستعادة توازنه ضد الوحدة فلكية جدة: خسوف جزئي للقمر بكافة المناطق مساء اليوم
يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم.
ولعب الهلال ضد الأهلي بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 29 نقطة، ليُعادل عدد النقاط التي جمعها من قبل مع جيسوس خلال أول 11 جولة من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2018\ 2019.
وتفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع جيسوس في النسخة الحالية، حيث سجل 30 هدفًا، واستقبل 8 أهداف فقط، ليتصدر قائمتي الأقوى هجوميًا ودفاعيًا في دوري روشن السعودي حتى الآن.
وقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا مع المدرب البرتغالي في انطلاقة موسم 2018\ 2019، وحصد 29 نقطة من أول 11 جولة من 9 انتصارات وتعادلين أيضًا، ولكنه سجل 26 هدفًا، واستقبل 9 أهداف.