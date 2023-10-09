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يبدأ صرف الدعم من الدفعة الـ 23

هل الزيادة بـ معاش الضمان الاجتماعي تشمل جميع المستفيدين؟

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ مساءً
هل الزيادة بـ معاش الضمان الاجتماعي تشمل جميع المستفيدين؟
المواطن - فريق التحرير

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تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي وهل سيتم صرف الدعم لجميع المستفيدين أم لا.

الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس “العناية بالمستفيدين”، أن تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي سيبدأ اعتباراً من الدفعة القادمة وهي الدفعة الـ 23 بتاريخ 1/11/2023م.

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وأكدت وزارة الموارد البشرية أنه سيتم صرف الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين.

تلمس الاحتياجات وتخفيف الأعباء

يذكر أنه انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأبنائه من المواطنين والمواطنات على تلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.

كما تضمن التوجيه استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.

 

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