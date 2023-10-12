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الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة تحدد بـ 5000

هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي على شروط الأهلية؟

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي على شروط الأهلية؟
المواطن - فريق التحرير

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تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن زيادة معاش الضمان الاجتماعي.

ومن أبرز التساؤلات والاستفسارات التي وردت عبر حساب العناية بالمستفيدين في منصة إكس “هل ستؤثر هذه الزيادة على شروط الأهلية؟”.

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الزيادة في معاش الضمان

وأجابت وزارة الموارد البشرية بقولها: “لا، لن تؤثر هذه الزيادة على شروط الأهلية لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي”.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد حددت تفاصيل الحد المانع للحصول على زيادة معاش الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك في رد من الموارد البشرية، على تساؤلات واستفسارات عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، بشأن الحد المانع.

الحد المانع ومعاش الضمان

وأجابت الموارد البشرية بقولها: “تشمل زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ (5000) ريال ، شاكرين لك”.

وأكدت الموارد البشرية أن الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي لا تؤثر تماماً شروط الأهلية لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي.

في سياق متصل، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتبارًا من الدفعة المقبلة (23) بتاريخ 01/ 11/ 2023.

تلمس احتياجات المواطنين

يشار إلى أنه انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأبنائه من المواطنين والمواطنات على تلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.

أيضا تضمن التوجيه باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.

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