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تطبيق قرار الزيادة اعتباراً من الدفعة المقبلة

هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي على الأهلية؟

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ صباحاً
هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي على الأهلية؟
المواطن - فريق التحرير

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تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن استحقاق الدعم وزيارة معاش الضمان الاجتماعي.

وكان من أهم تلك الاستفسارات، كما ورد عبر حساب الموارد البشرية في منصة “إكس”، هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي على الأهلية؟

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الزيادة بمعاش الضمان الاجتماعي

وأكدت الموارد البشرية أن الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي لا تؤثر تماماً شروط الأهلية لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي.

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتبارًا من الدفعة المقبلة (23) بتاريخ 01/ 11/ 2023.

تلمس حاجة المواطنين

يذكر أنه انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأبنائه من المواطنين والمواطنات على تلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.

كما تضمن التوجيه باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.

 

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