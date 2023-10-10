تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن استحقاق الدعم وزيارة معاش الضمان الاجتماعي.

وكان من أهم تلك الاستفسارات، كما ورد عبر حساب الموارد البشرية في منصة “إكس”، هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي على الأهلية؟

الزيادة بمعاش الضمان الاجتماعي

وأكدت الموارد البشرية أن الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي لا تؤثر تماماً شروط الأهلية لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي.

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتبارًا من الدفعة المقبلة (23) بتاريخ 01/ 11/ 2023.