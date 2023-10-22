هل حذف التابع من الضمان الاجتماعي يؤثر على حساب المواطن؟

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جدد حساب المواطن التأكيد على ضرورة الإفصاح عن كافة البيانات وتحديثها لتتطابق مع البيانات الحكومية حتى لا يتم وقف الدعم.
وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا جاء فيه: “هل حذف التابع في ملف الضمان يؤثر على حساب المواطن؟” وردت عليه بالقول:” يجب الإفصاح عن جميع البيانات الخاصة بالمتقدم الرئيسي والتابعين لديه بشكل صحيح في البوابة الإلكترونية ولا بد أن تكون البيانات المفصح عنها متطابقة مع الجهات ذات العلاقة حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك”.
وفي وقت سابق جدد حساب المواطن التأكيد على ضوابط التسجيل خاصة للمسجلين كتابعين لرب الأسرة لدى الضمان الاجتماعي.
وتقلت خدمة المستفيدين سؤالًا حول إمكانية التسجيل في حساب المواطن كمستقل لمن هو مسجل كتابع لرب الأسرة في الضمان الاجتماعي حيث ردت بالقول: “في حال كنت مسجلًا كتابع في برنامج الضمان الاجتماعي فيلزم رب الأسرة إضافتك كتابع لديه في برنامج حساب المواطن”.
وفي سياق متصل شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في حساب الضمان الاجتماعي والتمكين على ضرورة تحديث بيانات المستفيد خاصة رقم الجوال وبيانات التواصل.
وقالت الوزارة : يجب على مستفيد الضمان الاجتماعي تحري الدقة عند تسجيل البيانات في منصة الدعم والحماية الاجتماعية وتحديث بياناته في حال حدوث أي تغيير يستوجب ذلك، ومن ذلك رقم الجوال المسجل في المنصة.
وأفادت أن الباحث الاجتماعي يتواصل مع المستفيد على الهاتف الجوال وفي حالة عدم رد المستفيد قد يتعرض لإيقاف المعاش.