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هل يمكن التعديل على طلبات تملك العقار أثناء فترة الدراسة؟

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ صباحاً
هل يمكن التعديل على طلبات تملك العقار أثناء فترة الدراسة؟
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، مدى إمكانية التعديل على طلبات تملك العقار أثناء فترة الدراسة.

التعديل على طلبات تملك العقار

وأكدت منصة إحكام، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس أنه يتعذر فتح الطلب أثناء مرحلة الدراسة، وفي حال وجود نقص أو ملاحظة جوهرية سيتم التواصل مع المستفيدين وطلب الإفادة.

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طلبات تملك العقار

وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، قد أكدت أن لجان النظر تنظر في 5 طلبات لتملك العقارات.

يذكر أن لجان النظر تضم أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة العدل والهيئة العامة لعقارات الدولة.

وفي وقت سابق، دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” أصحاب طلبات التملك، إلى سرعة الرد على الإفادات الواردة من الأمانة العامة خلال 15 يوماً من تاريخ الإرسال، بشأن استكمال النواقص أو الملاحظات الخاصة بطلباتهم.

تحديث عناوين الاتصال لأصحاب الطلبات

ونوهت إلى أهمية تحديث عناوين الاتصال لأصحاب الطلبات المسجلة في المنصة الرقمية إحكام، والتأكد من صحتها، مما يسهم في سرعة ودقة الوصول لأصحاب الطلبات في حال وجود أي ملاحظات، داعيةً جميع المستفيدين من الخدمات المقدمة من الأمانة إلى الاتصال بمركز التواصل الموحد للرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، عبر الهاتف الموحد رقم (920035544)، وحساب “إحكام” على منصة التواصل الاجتماعي إكس @Ehkaam_sa، وكذلك البريد الإلكتروني: [email protected] .

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