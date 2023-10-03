Icon

أمانة جدة تخلّد ذكرى الحمدان في البساتين Icon مجلس الوزراء: صندوق تنمية الموارد البشرية مسؤول عن إدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف Icon 8 نصائح لتحسين كفاءة استهلاك الوقود في سيارتك Icon تحذير لمستخدمي واتسآب: مستهدف من الهاكرز Icon هيئة المنافسة تعلن عن وظائف في عدة تخصصات Icon شكاوى من انقطاع التيار وارتفاع فواتير الكهرباء .. أين حقوقي؟! Icon إنجاز جديد.. السعودية تسجل 77.66 نقطة بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية Icon أسر التوحد تُقيم مؤتمر تطوير خدمات التوحد عبر الابتكار والتكامل بالرياض Icon “نايف الراجحي الاستثمارية” تستحوذ على حصّة في شركة “فيرون” للتسويق Icon 6 عقوبات تنتظر سباهان أصفهان بعد مخالفة تعليمات الاتحاد الآسيوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكدت أهمية سداد الرسوم وتجديد تأشيرة خروج وعودة عبر أبشر

هل يمكن تجديد تأشيرة العامل من خارج السعودية؟.. الجوازات توضح

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١١ مساءً
هل يمكن تجديد تأشيرة العامل من خارج السعودية؟.. الجوازات توضح
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن لصاحب العمل تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمَن هم خارج السعودية إلكترونياً بعد سداد الرسوم وفقاً للنظام عبر منصة أبشر.

تجديد التأشيرة من خارج السعودية

جاء ذلك في رد من الجوازات، على سؤال مواطن استفسر بشأن مدى إمكانية التجديد لعامل انتهت إجازته وإقامته منتهية ويطلب تمديد تأشيرة خروج وعودة له.

قد يهمّك أيضاً
أفضل 10 جامعات سعودية في تصنيف تايمز 2024

أفضل 10 جامعات سعودية في تصنيف تايمز 2024

وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

سداد الرسوم عبر خدمة سداد

وأجابت الجوازات بقولها: “إنه في حال مازال المستفيد على سجل صاحب العمل يمكن التجديد لمَن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة “سداد” من خلال منصة “أبشر” أو “مقيم” لصاحب العمل.

عام الخط العربي

يذكر أن المديرية العامة للجوازات دعت المواطنين المستفيدين من خدمة تجديد جواز السفر، قبل أسابيع، إلى مراجعة مقار الجوازات في مناطق ومدن ومحافظات المملكة دون موعد مسبق، لـ فحص جواز السفر السابق بعد تجديده عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” أو الاستفادة من خدمة التفويض الإلكتروني عبر المنصة لشخص آخر، وذلك خلال (10) أيام عمل تبدأ من وقت تنفيذ الخدمة، وسيتم إلغاء الطلب آلياً بعد انتهائها.

التجديد عبر أبشر

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أنه بإمكان المواطنين تجديد جوازات سفرهم عبر منصة “أبشر”، عن طريق اختيار خدمة تجديد جواز السفر ثم اختيار المستفيد وتحديد مدة جواز السفر، واختيار عنوان تسلم الجواز وسداد رسوم التوصيل، مؤكدة أن خدمة سداد رسوم إصدار أو تجديد الجواز متاحة عبر قنوات السداد البنكية في منصة “أبشر”.

إصدار أو تجديد الجواز للأسرة

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أن عملية إصدار أو تجديد الجواز للزوجة والأبناء ممن هم أكبر من (21) سنة ستكون عبر حساباتهم الخاصة في منصة “أبشر”، وسيتم إيصال الجوازات الجديدة أو المجددة عن طريق الناقل البريدي إلى العنوان الوطني المسجل في المنصة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز المالك ينافس محمد المنجم على رئاسة الشباب بعد استبعاد قائمة السيف
الرياضة

عبدالعزيز المالك ينافس محمد المنجم على رئاسة...

الرياضة
لقطات لسيدة ترتبك وتترك سيارتها أمام القطار في صربيا
غرائب

لقطات لسيدة ترتبك وتترك سيارتها أمام القطار...

غرائب
مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح
آخر الاخبار

مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح

آخر الاخبار
الإحصاء: أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في التضخم خلال أغسطس
السعودية اليوم

الإحصاء: أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في التضخم...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر
السوق

الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون...

السوق
تقلبات جوية على بعض مناطق السعودية غدًا
السعودية اليوم

تقلبات جوية على بعض مناطق السعودية غدًا

السعودية اليوم
بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر البشرية في معسكرات سدايا
السعودية اليوم

بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر...

السعودية اليوم
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 284 وظيفة صحية وإدارية
حصاد اليوم

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 284 وظيفة...

حصاد اليوم