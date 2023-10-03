هل يمكن تجديد تأشيرة العامل من خارج السعودية؟.. الجوازات توضح

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن لصاحب العمل تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمَن هم خارج السعودية إلكترونياً بعد سداد الرسوم وفقاً للنظام عبر منصة أبشر.

تجديد التأشيرة من خارج السعودية

جاء ذلك في رد من الجوازات، على سؤال مواطن استفسر بشأن مدى إمكانية التجديد لعامل انتهت إجازته وإقامته منتهية ويطلب تمديد تأشيرة خروج وعودة له.

سداد الرسوم عبر خدمة سداد

وأجابت الجوازات بقولها: “إنه في حال مازال المستفيد على سجل صاحب العمل يمكن التجديد لمَن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة “سداد” من خلال منصة “أبشر” أو “مقيم” لصاحب العمل.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات دعت المواطنين المستفيدين من خدمة تجديد جواز السفر، قبل أسابيع، إلى مراجعة مقار الجوازات في مناطق ومدن ومحافظات المملكة دون موعد مسبق، لـ فحص جواز السفر السابق بعد تجديده عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” أو الاستفادة من خدمة التفويض الإلكتروني عبر المنصة لشخص آخر، وذلك خلال (10) أيام عمل تبدأ من وقت تنفيذ الخدمة، وسيتم إلغاء الطلب آلياً بعد انتهائها.

التجديد عبر أبشر

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أنه بإمكان المواطنين تجديد جوازات سفرهم عبر منصة “أبشر”، عن طريق اختيار خدمة تجديد جواز السفر ثم اختيار المستفيد وتحديد مدة جواز السفر، واختيار عنوان تسلم الجواز وسداد رسوم التوصيل، مؤكدة أن خدمة سداد رسوم إصدار أو تجديد الجواز متاحة عبر قنوات السداد البنكية في منصة “أبشر”.

إصدار أو تجديد الجواز للأسرة

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أن عملية إصدار أو تجديد الجواز للزوجة والأبناء ممن هم أكبر من (21) سنة ستكون عبر حساباتهم الخاصة في منصة “أبشر”، وسيتم إيصال الجوازات الجديدة أو المجددة عن طريق الناقل البريدي إلى العنوان الوطني المسجل في المنصة.