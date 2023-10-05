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يشترط إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية

هل يمكن للطلاب مستفيدي الضمان الحصول على دعم حساب المواطن؟

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ صباحاً
هل يمكن للطلاب مستفيدي الضمان الحصول على دعم حساب المواطن؟
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مواطن استفسر بشأن مدى إمكانية حصول الطلاب مستفيدي الضمان الاجتماعي على الدعم.

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الاستفادة من دعم حساب المواطن

وأجاب حساب المواطن موضحا أنه “يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب”.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه يمكن معرفة المستندات المطلوبة من خلال زيارة الموقع والدخول إلى حسابك (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات).

خطوات تعديل الحالة الوظيفية

في سياق متصل، أوضح برنامج حساب المواطن، بالتفصيل خطوات تعديل الحالة الوظيفية من خلال حساب المستفيد كالتالي:

– الدخول لحساب المستفيد في البرنامج
– الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب
– الضغط على أيقونة بيانات التابعين
– في حالة لا يوجد وظيفة يتم التعديل إلى ” لا توجد وظيفة ” أو اختيار الحالة المناسبة
– الضغط على حفظ البيانات
– الانتقال إلى أيقونة الإفصاح عن الدخل، وحذف الدخل المسجل للتابع والضغط على زر حفظ

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