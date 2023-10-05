زلزال عنيف بقوة 6.6 درجات يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي هل يمكن للطلاب مستفيدي الضمان الحصول على دعم حساب المواطن؟ بدء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين 57 وظيفة شاغرة لدى وزارة الطاقة في مختلف المناطق أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 192 ريالاً الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 خطوة مميزة نحو الريادة العالمية كبار مستشاري بايدن يزورون السعودية سحب ممطرة وسماء غائمة على 7 مناطق آثار استيطان بشري منذ عصر الهولوسين بجبل عراف في حائل
أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية.
جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مواطن استفسر بشأن مدى إمكانية حصول الطلاب مستفيدي الضمان الاجتماعي على الدعم.
وأجاب حساب المواطن موضحا أنه “يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب”.
وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه يمكن معرفة المستندات المطلوبة من خلال زيارة الموقع والدخول إلى حسابك (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات).
في سياق متصل، أوضح برنامج حساب المواطن، بالتفصيل خطوات تعديل الحالة الوظيفية من خلال حساب المستفيد كالتالي:
– الدخول لحساب المستفيد في البرنامج
– الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب
– الضغط على أيقونة بيانات التابعين
– في حالة لا يوجد وظيفة يتم التعديل إلى ” لا توجد وظيفة ” أو اختيار الحالة المناسبة
– الضغط على حفظ البيانات
– الانتقال إلى أيقونة الإفصاح عن الدخل، وحذف الدخل المسجل للتابع والضغط على زر حفظ