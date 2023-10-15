هل يمكن لمشتركي التأمينات والتقاعد الحصول على قروض شخصية؟

“دار المركبة” توقع عقداً مع القوات البرية بـ 3.99 مليون ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 232.99 ريال أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق بمشاركة نجمي الهلال .. صربيا تفقد الصدارة بالخسارة أمام المجر إيطاليا تهزم مالطا برباعية مصر: معبر رفح لن يفتح للأمريكيين إلا بدخول المساعدات غزة 6 كليات تقنية و3 معاهد صناعية تفتح باب القبول بالجوف مدرب منتخب المغرب يعترف: لسنا مرشحين للفوز بأمم إفريقيا 3 إنذارات حمراء من الأرصاد
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، أنها لا تقدم قروضاً شخصية للمشتركين أو لعملاء الخدمات التأمينية من المواطنين أو المقيمين.
جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس “تويتر سابقا”، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية التقديم للحصول على قروض شخصية عبر نظام التأمينات، أو عبر أنظمة التقاعد.
وأجابت المؤسسة العامة للتأمينات بشأن قروض التقاعد، بقولها: “نعتذر منك استفسارك خارج اختصاص التأمينات الاجتماعية بشأن قروض التقاعد”.
وتابعت المؤسسة العامة للتأمينات، “نفيدك بأنه لا يتم تقديم قروض شخصية لدى التأمينات الاجتماعية، ويمكنك التواصل مع جهة الاختصاص أو جهات التمويل والبنوك لإفادتك”.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعادت التذكير بضرورة ضم مدد الخدمة بعد الانتقال من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية.
وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها على منصة “إكس” “انتقلت من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية؟.. احفظ حقك وضم مدد خدمتك؛ لحماية تأمينية مستدامة”.
.