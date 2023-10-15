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التأمينات أكدت أنها لا تقدم قروضاً شخصية

هل يمكن لمشتركي التأمينات والتقاعد الحصول على قروض شخصية؟

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ صباحاً
هل يمكن لمشتركي التأمينات والتقاعد الحصول على قروض شخصية؟
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، أنها لا تقدم قروضاً شخصية للمشتركين أو لعملاء الخدمات التأمينية من المواطنين أو المقيمين.

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس “تويتر سابقا”، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية التقديم للحصول على قروض شخصية عبر نظام التأمينات، أو عبر أنظمة التقاعد.

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التأمينات والقروض الشخصية

وأجابت المؤسسة العامة للتأمينات بشأن قروض التقاعد، بقولها: “نعتذر منك استفسارك خارج اختصاص التأمينات الاجتماعية بشأن قروض التقاعد”.

وتابعت المؤسسة العامة للتأمينات، “نفيدك بأنه لا يتم تقديم قروض شخصية لدى التأمينات الاجتماعية، ويمكنك التواصل مع جهة الاختصاص أو جهات التمويل والبنوك لإفادتك”.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعادت التذكير بضرورة ضم مدد الخدمة بعد الانتقال من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية.

ضم مدد الخدمة

وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها على منصة “إكس” “انتقلت من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية؟.. احفظ حقك وضم مدد خدمتك؛ لحماية تأمينية مستدامة”.

خطوات ضم الخدمة

  • الضغط على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
  • تحديد نوع العميل كـ”زائر”.
  • اختيار خدمة “طلب ضم مدة اشتراك – تبادل المنافع” من قائمة الطلبات.
  • الاطلاع على الإرشادات والشروط ثم النقر على زر “متابعة”
  • تعبئة البيانات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على زر “تقديم الطلب”
  • ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب، ويمكنك متابعة الطلب من (هنا).

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