هل ينتقل روبن نيفيز إلى نيوكاسل في يناير؟

أُثيرت حالة من الجدل بشأن احتمالية رحيل النجم البرتغالي روبن نيفيز عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نيوكاسل يسعى لتعويض تونالي

وأكدت تقارير أن نادي نيوكاسل، يسعى للتعاقد مع روبن نيفيز، بعد إيقاف نجمه الإيطالي ساندرو تونالي، لمدة 10 أشهر من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بسبب قضية مراهنات غير قانونية.

روبن نيفيز سعيد في الهلال

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، الإيطالي فابريزيو رومانو، خلال تصريحاته التي نقلها موقع footballfancast، أنه لا يُرجح انتقال روبن نيفيز إلى نيوكاسل في يناير المقبل.

وقال: “لست على علم بالمفاوضات المباشرة مع روبن نيفيز بصراحة؛ لكنه قد انضم للتو إلى الهلال، وهو سعيد في الفريق ولاعب أساسي بالنسبة لهم، مسألة عودته للبريميرليج في الانتقالات الشتوية صعبة”.

وأضاف فابريزيو رومانو: “كما قلت عدة مرات، نيوكاسل لن يُحدد اللاعب الذي سيوقع معه في هذا المركز (لتغطية غياب تونالي) حتى يعرفوا موقعهم في مجموعتهم بدوري أبطال أوروبا”.

واختتم خبير انتقالات اللاعبين تصريحاته قائلًا: “سيكون من المهم تحديد مستوى اللاعب الذي سيتم التعاقد معه، من المؤكد أن الخطة هي البحث عن لاعب خط وسط جديد على أي حال”.