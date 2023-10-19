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خلال يناير المقبل

هل يُغادر ميسي إنتر ميامي من أجل الهلال ؟

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٣ مساءً
هل يُغادر ميسي إنتر ميامي من أجل الهلال ؟
المواطن - محمد سمعه

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حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، حقيقة اقترابه من الرحيل عن صفوف فريقه الأمريكي من أجل الانضمام لنادي الهلال في يناير المقبل.

وقال ميسي في تصريحات لـ موقع espn: “أنا باق مع ميامي حتى بعدما فقدنا الفرصة في المنافسة على لقب الدوري، سأصل للأرجنتين وأنا بكامل جاهزيتي”.

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ميسي لا يريد الرحيل

وأضاف ميسي: “للمرة الأولى منذ سنوات طويلة أحصل على إجازة طويلة، سوف أستمتع بوقتي في الأرجنتين، قبل العودة لممارسة كرة القدم مجددًا”.

وكان خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، علق على إمكانية التعاقد مع ميسي، حيث قالت تقارير: إن برشلونة سينافس الهلال للتعاقد مع النجم الأرجنتيني.

وقال لابورتا: “ميسي أخبرنا أنه لن ينضم إلى برشلونة لأنه لا يريد التعرض لنفس الضغوطات التي تعرض لها مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الماضي لذلك فضّل الانتقال لنادي إنتر ميامي”.

وتابع لابورتا: “نحترم رغبة ميسي ونقدرها ولكنه سيكون من الرائع عودته لملعب الكامب نو عند افتتاحه في نوفمبر 2024 من أجل تكريمه”.

وكشفت تقارير إمكانية رحيل ميسي، واللعب على سبيل الإعارة لأي ناد، بعد فشل ميامي في التأهل إلى التصفيات النهائية من الدوري الأمريكي، ليحصل على فترة راحة تصل إلى 5 أشهر، ليرتبط اسمه بالانتقال لدوري روشن السعودي أو العودة لبرشلونة.

ميسي في مباراة إنتر ميامي ضد ناشفيل
ميسي

إنتر ميامي يعلق 

ورغم الأنباء التي تُشير إلى احتمالية رحيل ميسي، إلا أن نادي إنتر ميامي الأمريكي، أعلن مؤخرًا عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في جولة بالصين، ويتقدم القائمة النجم الأرجنتيني.

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