هل يُمكن تقليص عقوبة إيقاف سلطان الغنام 4 مباريات ؟

ألمح الإعلامي والقانوني خالد الشعلان إلى أنه من الممكن تقليص عقوبة إيقاف اللاعب سلطان الغنام ظهير أيمن نادي النصر، وذلك بعد إيقافه 4 مباريات بالفترة الأخيرة.

سلطان الغنام

وقال الشعلان اليوم عبر حسابه في منصة “إكس”: “أتوقع اليوم أو غدًا، صدور قرار لجنة الاستئناف بشأن قرار لجنة الانضباط الخاص بعقوبة الغنام بعد إيقافه 4 مباريات، توقعي بنسبة 80%، نقض قرار لجنة الانضباط والاكتفاء بإيقافه مباراة واحدة، بعد عقوبة البطاقة الحمراء، بنسبة 20% قد يستمر إيقافه 4 مباريات”.

وجاء إيقاف الغنام، بسبب تلفظ اللاعب بألفاظ بذيئة تجاه الحكم المساعد الثاني في مباراة أبها التي أُقيمت في تاسع جولات دوري روشن، وانتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي وقت سابق، كان الإعلامي “علي العنزي” المقرب من النصر قال عبر حسابه في منصة “إكس”: إن النصر سوف يتقدم باستئناف أمام لجنة الانضباط ضد قرار إيقاف الغنام 4 مباريات.

وكان الغنام جدد عقده مع النصر مؤخرًا حتى عام 2028.