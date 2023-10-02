هنا الزاهد شعرها كارثي وشهر العسل أسوأ شيء حدث لها

كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن العديد من النقاط في حياتها الشخصية والعملية، مؤكدةً أنها ترتدي الباروكة في حال خافت على شعرها خلال التصوير.

شعرها كارثي

هنا الزاهد قالت في تصريحات إعلامية لها: إن شعرها بطبيعته “كارثة”، وإنها تخاف من زوجها أحمد فهمي في التصوير؛ لأنه يتوتر كثيرًا ولا يحب الأخطاء خلال التصوير، ولكنه رغم ذلك يهتم بكل من حوله.

الفنانة المصرية أكدت أنها تتأثر بالشائعات؛ لأنها إنسانة طبيعية، ولكنها تحب أن تجعل حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء وعن العمل، كاشفةً أنها تتمنى تقديم دور “فلاحة مصرية”.

معاناة هنا الزاهد

وأكدت هنا الزاهد: “شهر العسل كان أسوأ حاجة حصلت لي في حياتي، وتعبت فيه، وجالي فيه حصوات على المرارة ومرارتي اتفقعت وقتها، كان أول يومين الدنيا تمام وتالت يوم كنت مفكرة عندي تسمم.. طلع فيه مشكلة في الحصوات والأطباء هناك في سنغافورة نصحونا أقعد شهر آكل مسلوق وبعدين أعمل عملية، وقتها شهر العسل باظ”.

من هي هنا الزاهد؟

هنا الزاهد من مواليد 5 يناير 1994 ممثلة ومقدمة برامج مصرية، بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل فرق توقيت، ظهرت في فيلمها الأول خطة جيمي في 2014. ولعبت دورًا رئيسيًّا في مسلسل سك على إخواتك الذي عرض على إم بي سي مصر ثم انطلقت في مشوار النجومية بأدوار متعددة حتى قامت بأدوار بطولة كما حدث في فيلمي قصة حب والغسالة.

ولدت هنا الزاهد في القاهرة، هي ابنة “شيرين المنزلاوي” زوجة طلعت زكريا، وفي 15 أغسطس 2018 احتفلت هنا الزاهد بخطوبتها على الفنان أحمد فهمي، في حفل عائلي أُقيم بمنزلها، واقتصرَ الحفل على أهل العروسين وعددٍ قليل من أصدقائهم، وفي 11 سبتمبر 2019 احتفلا بزفافهما في حفل كبير حضره الكثير من نجوم الفن.