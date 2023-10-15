هوية حكم مباراة الأهلي والوحدة

سيدير الحكم الفنزويلي جيسوس فالينزويلا مباراة الأهلي والوحدة في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين يوم السبت المقبل.

وشارك الحكم الفنزويلي صاحب الـ 40 عامًا في إدارة مباريات كأس العالم 2022 بقطر، حيث أدار مباراتي إنجلترا ضد أمريكا وفرنسا ضد بولندا.

وفي الأمس، كشف النادي الأهلي عن أسعار تذاكر مباراته ضد نادي الوحدة، حيث تُقام المباراة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

تذاكر مباراة الأهلي والوحدة

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي: ” الدرجة الموحدة بـ 20 ريالًا، درجة الممتاز بـ 50 ريالًا، الدرجة الفضية بـ 300 ريال، الدرجة الذهبية بـ 500 ريال”.

وتنطلق مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن، يوم الجمعة المقبل بإقامة 4 مباريات وهم ” التعاون ضد الاتحاد، الأخدود ضد الفيحاء، الهلال ضد الخليج، الفتح ضد أبها”.

وفي يوم السبت المقبل تقام مواجهات ” النصر ضد ضمك، الحزم ضد الرائد، الأهلي ضد الوحدة، الشباب ضد الطائي”.

وتُختتم مباريات الجولة يوم الأحد 22 أكتوبر بإقامة مباراة الرياض والاتفاق.