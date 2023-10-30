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تأمين إلزامي 50,000 ريال بشيك مصدق

هيئة الزكاة تطرح بضائع وسيارات وشاحنات في 6 مزادات

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٢ مساءً
هيئة الزكاة تطرح بضائع وسيارات وشاحنات في 6 مزادات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الزكاة عن طرح العديد من السيارات والشاحنات والبضائع المتروكة في عدد من الجمارك في مزادات علنية.

جمرك ميناء الملك عبدالعزيز

فقد أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز لبيع بضائع منوعة وسيارات متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات، على أن يعقد المزاد يوم غد الاثنين.

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5 مزادات في نوفمبر

كما يشهد شهر نوفمبر المقبل 5 مزادات أولها يوم 1 نوفمبر حيث سيتم إقامة مزاد علني في جمرك مطار الملك فهد الدولي لبيع بضائع منوعة، وفق الضوابط والاشتراطات أما المزاد الثاني فتم تخصيصه في جمرك البطحاء لبيع بضائع منوعة وسيارات متروكة.

ويقام المزاد الثالث يوم 8 نوفمبر في جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي لبيع بضائع منوعة متروكة، في حين يقام المزاد الرابع لجمرك ميناء جدة الاسلامي لبيع شاحنات وبضائع منوعة وسيارات متروكة يوم 9 نوفمبر، ويأتي المزاد الأخير يوم 12 نوفمبر في جمرك الرقعي لبيع بضائع منوعة وسيارات متروكة.

شروط مزادات الزكاة

وبشكل عام يشترط لدخول المزادات ما يلي:

  • دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
  • دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشر.
  • يجب على المشتري إخراج السيارات والبضائع المباعة خلال (3) أيام برسم الوارد و (10) أيام للسيارات والبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.
  • تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات.
  • يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

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