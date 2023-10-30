هيئة الزكاة تطرح بضائع وسيارات وشاحنات في 6 مزادات

أعلنت هيئة الزكاة عن طرح العديد من السيارات والشاحنات والبضائع المتروكة في عدد من الجمارك في مزادات علنية.

جمرك ميناء الملك عبدالعزيز

فقد أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز لبيع بضائع منوعة وسيارات متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات، على أن يعقد المزاد يوم غد الاثنين.

5 مزادات في نوفمبر

كما يشهد شهر نوفمبر المقبل 5 مزادات أولها يوم 1 نوفمبر حيث سيتم إقامة مزاد علني في جمرك مطار الملك فهد الدولي لبيع بضائع منوعة، وفق الضوابط والاشتراطات أما المزاد الثاني فتم تخصيصه في جمرك البطحاء لبيع بضائع منوعة وسيارات متروكة.

ويقام المزاد الثالث يوم 8 نوفمبر في جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي لبيع بضائع منوعة متروكة، في حين يقام المزاد الرابع لجمرك ميناء جدة الاسلامي لبيع شاحنات وبضائع منوعة وسيارات متروكة يوم 9 نوفمبر، ويأتي المزاد الأخير يوم 12 نوفمبر في جمرك الرقعي لبيع بضائع منوعة وسيارات متروكة.

شروط مزادات الزكاة

وبشكل عام يشترط لدخول المزادات ما يلي: