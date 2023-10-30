ليلة عبدالمجيد عبدالله مميزة في بوليفارد وورلد رادار الطقس في أبها يرصد بداية الحالة المطرية هيئة الطرق: نسبة إنجاز طريق “الخرمة – رنية – بيشة” بلغت 97% الملاكم العالمي تايسون فيوري: السعودية مكان آمن للغاية وشعبها ودود موعد حفل الكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلة موعد مباريات اليوم الاثنين إنقاذ سيدة وجنينها من حمل عالي الخطورة في مستشفى الرس عبدالرحمن بن مساعد لـ مرتزقة الإعلام: لن تؤثر قيد أنملة .. كان غيرك أشطر! وظائف إدارية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون مساند: الأهلية شرط لاستقدام العمالة المنزلية
أعلنت الهيئة العامة للطرق، أن نسبة إنجاز طريق (الخرمة – رنية – بيشة) بلغت 97% حتى الآن.
ويربط الطريق منطقة مكة المكرمة بمنطقة عسير بطريق مزدوج، ويستهدف الإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق، والتي ترتكز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية.
"الهيئة العامة للطرق":
نسبة إنجاز طريق (الخرمة – رنية – بيشة)
بلغت 97%
..يربط #منطقة_مكة_المكرمة
بمنطقة عسير بطريق مزدوج pic.twitter.com/P3NfoMYoMB
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) October 30, 2023
– الربط بين منطقتي مكة المكرمة وعسير بطريق مزدوج
– تحسين جودة الطرق
– تقليل الحوادث ورفع مستوى السلامة المرورية
– تحسين البنية التحتية للطرق
هذا ويبلغ طول الطريق 360 كم، ويتكون من مسارين في كل اتجاه، أما عن نسب تقدم المشروع فقد تم الانتهاء من العمل على 6 مراحل بنسبة 100 %.