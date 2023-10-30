هيئة الطرق: نسبة إنجاز طريق “الخرمة – رنية – بيشة” بلغت 97%

أعلنت الهيئة العامة للطرق، أن نسبة إنجاز طريق (الخرمة – رنية – بيشة) بلغت 97% حتى الآن.

ويربط الطريق منطقة مكة المكرمة بمنطقة عسير بطريق مزدوج، ويستهدف الإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق، والتي ترتكز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية.

"الهيئة العامة للطرق":

نسبة إنجاز طريق (الخرمة – رنية – بيشة)

بلغت 97% ..يربط #منطقة_مكة_المكرمة

بمنطقة عسير بطريق مزدوج pic.twitter.com/P3NfoMYoMB — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) October 30, 2023

أهم أهداف الطريق:

– الربط بين منطقتي مكة المكرمة وعسير بطريق مزدوج

– تحسين جودة الطرق

– تقليل الحوادث ورفع مستوى السلامة المرورية

– تحسين البنية التحتية للطرق

هذا ويبلغ طول الطريق 360 كم، ويتكون من مسارين في كل اتجاه، أما عن نسب تقدم المشروع فقد تم الانتهاء من العمل على 6 مراحل بنسبة 100 %.