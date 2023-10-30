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يربط بين منطقتي مكة المكرمة وعسير بطريق مزدوج

هيئة الطرق: نسبة إنجاز طريق “الخرمة – رنية – بيشة” بلغت 97%

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
هيئة الطرق: نسبة إنجاز طريق “الخرمة – رنية – بيشة” بلغت 97%
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للطرق، أن نسبة إنجاز طريق (الخرمة – رنية – بيشة) بلغت 97% حتى الآن.

ويربط الطريق منطقة مكة المكرمة بمنطقة عسير بطريق مزدوج، ويستهدف الإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق، والتي ترتكز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية.

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أهم أهداف الطريق:

– الربط بين منطقتي مكة المكرمة وعسير بطريق مزدوج
– تحسين جودة الطرق
– تقليل الحوادث ورفع مستوى السلامة المرورية
– تحسين البنية التحتية للطرق

هذا ويبلغ طول الطريق 360 كم، ويتكون من مسارين في كل اتجاه، أما عن نسب تقدم المشروع فقد تم الانتهاء من العمل على 6 مراحل بنسبة 100 %.

 

 

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