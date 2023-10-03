هيئة المنافسة تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف إدارية وقانونية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في الرياض حسب المسميات والشروط التالية:

الوظائف المتاحة

– أخصائي أول تنفيذ وامتثال

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في (القانون) أو تخصص ذي صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.

– أخصائي أول دراسات وخدمات قانونية

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في (القانون) أو تخصص ذي صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.

– أخصائي أول تمثيل قضائي

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في (القانون) أو تخصص ذي صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.

– أخصائي أول تحقيق

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في (القانون) أو تخصص ذي صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.

– أخصائي اقتصادي أول

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في (القانون أو الاقتصاد) أو تخصص ذي صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا