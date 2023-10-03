هيئة المنافسة تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف إدارية وقانونية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في الرياض حسب المسميات والشروط التالية:
– أخصائي أول تنفيذ وامتثال
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في (القانون) أو تخصص ذي صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.
– أخصائي أول دراسات وخدمات قانونية
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في (القانون) أو تخصص ذي صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.
– أخصائي أول تمثيل قضائي
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في (القانون) أو تخصص ذي صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.
– أخصائي أول تحقيق
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في (القانون) أو تخصص ذي صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.
– أخصائي اقتصادي أول
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في (القانون أو الاقتصاد) أو تخصص ذي صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا