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لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

هيئة المنافسة تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
هيئة المنافسة تعلن عن وظائف في عدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف إدارية وقانونية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في الرياض حسب المسميات والشروط التالية:

الوظائف المتاحة

– أخصائي أول تنفيذ وامتثال
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في (القانون) أو تخصص ذي صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.

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– أخصائي أول دراسات وخدمات قانونية
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في (القانون) أو تخصص ذي صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.

– أخصائي أول تمثيل قضائي
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في (القانون) أو تخصص ذي صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.

– أخصائي أول تحقيق
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في (القانون) أو تخصص ذي صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.

– أخصائي اقتصادي أول
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في (القانون أو الاقتصاد) أو تخصص ذي صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوظيفة.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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