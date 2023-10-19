واتساب يتوقف نهائيًا لدى بعض الهواتف.. تحقق من جوالك الآن الغزارة التهديفية شعار مباريات دوري روشن عودة دوري روشن السعودي بـ4 مباريات غدًا أسمنت الجوف تعلن عن جدولة ديون بقيمة 48.92 مليون ريال نيمار بعد إصابته بالصليبي: اللحظة الأسوأ في حياتي تراجع أسعار النفط مع استمرار أزمة غزة “الدوسري” مديراً عاماً للعلاقات والمراسم بـ الحرس الوطني صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف إدارية وتقنية الأرصاد: 3 مدن سجلت أعلى درجة حرارة.. 39 مئوية الموارد البشرية: تمهير لا يؤثر على أهلية الضمان المطور
قررت إدارة تطبيق واتساب إيقاف التطبيق لدى بعض الهواتف، حيث إنها قررت التوقف عن العمل على بعض طرازات Android إلى الأبد اعتبارًا من الأسبوع المقبل، لذلك يجب أن تتحقق مما إذا كان جهازك مدرجًا في قائمة التوقف أم لا.
وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إنه لدى شركة ميتا خطط لإيقاف دعم واتساب لأنظمة تشغيل Android الأقدم، وهذا الأمر يفعله WhatsApp بشكل دوري حيث يقوم بتحديث ميزاته ونظام الواجهة.
وقالت شركة واتساب إنها قبل أن تتوقف عن دعم نظام التشغيل، فإنها تقوم بإخطار المستخدمين مباشرة في واتساب. ووفقًا للمذكرة الرسمية الخاصة بـ WhatsApp، “لاختيار ما يجب التوقف عن دعمه، فإننا مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، ننظر كل عام إلى الأجهزة والبرامج الأقدم والتي بها أقل عدد من الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمونها. وقد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضًا على آخر التحديثات الأمنية، أو ربما “تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل WhatsApp”.
تتضمن بعض الهواتف الذكية القديمة هواتف ذكية قديمة تعمل بنظام Android:
إذا كنت تريد التحقق من إصدار نظام التشغيل أندرويد الذي يعمل به هاتفك الذكي، خاصة للأجهزة التي تستخدم الإصدار 4.1 من نظام التشغيل أندرويد أو أقدم، فيمكنك التحقق من هذه المعلومات من خلال قائمة إعدادات الجهاز. وللقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات ثم حول الهاتف ثم معلومات البرنامج، ستجد إصدار أندرويد الخاص بك مدرجًا ضمن فئة “الإصدار”.