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لا تحتوي هذه الأجهزة على آخر التحديثات الأمنية

واتساب يتوقف نهائيًا لدى بعض الهواتف.. تحقق من جوالك الآن

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
واتساب يتوقف نهائيًا لدى بعض الهواتف.. تحقق من جوالك الآن
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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قررت إدارة تطبيق واتساب إيقاف التطبيق لدى بعض الهواتف، حيث إنها قررت التوقف عن العمل على بعض طرازات Android إلى الأبد اعتبارًا من الأسبوع المقبل، لذلك يجب أن تتحقق مما إذا كان جهازك مدرجًا في قائمة التوقف أم لا.

قرار توقف خدمة واتساب

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إنه لدى شركة ميتا خطط لإيقاف دعم واتساب لأنظمة تشغيل Android الأقدم، وهذا الأمر يفعله WhatsApp بشكل دوري حيث يقوم بتحديث ميزاته ونظام الواجهة.

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وقالت شركة واتساب إنها قبل أن تتوقف عن دعم نظام التشغيل، فإنها تقوم بإخطار المستخدمين مباشرة في واتساب. ووفقًا للمذكرة الرسمية الخاصة بـ WhatsApp، “لاختيار ما يجب التوقف عن دعمه، فإننا مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، ننظر كل عام إلى الأجهزة والبرامج الأقدم والتي بها أقل عدد من الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمونها. وقد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضًا على آخر التحديثات الأمنية، أو ربما “تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل WhatsApp”.

قائمة الأجهزة التي لن تدعمها واتساب

تتضمن بعض الهواتف الذكية القديمة هواتف ذكية قديمة تعمل بنظام Android:

  • نيكزس 7
  • آيفون 5
  • آيفون 5 سي
  • اركوس 53 بلاتينيوم
  • جراند اس فليكس زد تي إي
  • جراند اكس كواد V987 زد تي إي
  • اتش تي سي ديزاير 500
  • هواوي التصاعدي د
  • هواوي التصاعدي D1
  • اتش تي سي وان
  • سوني إكسبيريا زد
  • إل جي أوبتيموس جي برو
  • سامسونج جالاكسي نيكزس
  • موتورولا درويد رازر
  • سوني اكسبيريا S2
  • موتورولا شووم
  • سامسونج جالاكسي تاب 10.1
  • آسوس Eee الوسادة محول
  • أيسر آيكونيا تاب A5003
  • اتش تي سي ديزاير اتش دي
  • إل جي أوبتيموس 2X
  • سوني إريكسون إكسبيريا آرك3

موعد إيقاف خدمة واتساب

ويقوم واتساب بإعلام المستخدمين وتذكيرهم بترقية أجهزتهم لمواصلة استخدام التطبيق قبل إنهاء الدعم. ولكن بعد 24 أكتوبر، سيتوقف مطورو واتساب عن تقديم الدعم الفني والتحديثات، ما يعني أن نظام التشغيل الخاص بالجهاز لن يتلقى بعد الآن التحديثات التلقائية أو التصحيحات أو إصلاحات الأمان أو إصلاحات الأخطاء أو الميزات الجديدة.
إذا لم يتم تلقي التحديثات فسيظل نظام التشغيل يعمل، لكنه سيصبح هدفًا أسهل للمتسللين والبرامج الضارة، ومعظم الهواتف التي لن يدعمها واتساب، هي من الطرازات القديمة التي لم يتم استخدامها على نطاق واسع اليوم.

طريقة التحقق من جهازك

وإذا كنت لا تزال تمتلك أحد هذه الهواتف، فيجب عليك الترقية إلى جهاز أحدث وذلك لأن العديد من التطبيقات، بما في ذلك واتساب، توقفت عن دعم أنظمة التشغيل القديمة.

إذا كنت تريد التحقق من إصدار نظام التشغيل أندرويد الذي يعمل به هاتفك الذكي، خاصة للأجهزة التي تستخدم الإصدار 4.1 من نظام التشغيل أندرويد أو أقدم، فيمكنك التحقق من هذه المعلومات من خلال قائمة إعدادات الجهاز. وللقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات ثم حول الهاتف ثم معلومات البرنامج، ستجد إصدار أندرويد الخاص بك مدرجًا ضمن فئة “الإصدار”.

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