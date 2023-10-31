Icon

فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034 انتصار جديد لأكبر قوة رياضية عالمية Icon بالإجماع والثقة.. عبقرية محمد بن سلمان تحسم ملف استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 Icon كأس العالم 2034 في السعودية Icon التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول من مباراة الأهلي وأبها Icon إنجاز قياسي لـ الهلال بعد فوز سالم الدوسري بالأفضل في آسيا Icon اللقطات الأولى لأجهزة MacBook Pro وiMac الجديدة من أبل Icon عرضت حياتها للخطر لتعبر الطريق وكادت أن تُدهس! Icon رسميًّا .. سالم الدوسري أفضل لاعب في قارة آسيا Icon جماهير الهلال تساند سالم الدوسري : التورنيدو أفضل لاعب آسيوي Icon مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
مقترح تشكيل تحالف دولي

وثيقة تكشف مخططات أوروبية: من سيحكم غزة؟

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١١ مساءً
وثيقة تكشف مخططات أوروبية: من سيحكم غزة؟
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

على الرغم من استمرار المعارك الضارية والغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، بدأت بعض الدول الأوروبية تبحث في خيارات ما بعد الحرب.

وبحثت عدة دول أوروبية خيار تدويل إدارة القطاع بعد الحرب، مقترحة تشكيل تحالف دولي يدير غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

قد يهمّك أيضاً
مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر

مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر

تشكيل الهلال لمواجهة الحزم

تشكيل الهلال لمواجهة الحزم

واقترحت الوثيقة التي حصلت عليها العربية/ الحدث، اليوم الثلاثاء، والتي أعدتها ألمانيا ووزعتها على عدد من الدول الأوروبية، تولي تحالف دولي تأمين غزة بعد الحرب.

كما أشارت إلى أن هذا التحالف سيتولى أيضًا تفكيك أنظمة الأنفاق وتهريب الأسلحة إلى غزة.

إلى ذلك، حذرت تلك الوثيقة من تداعيات القصف العشوائي، واقترحت عمليات جراحية دقيقة في غزة، فيما شككت في قدرة إسرائيل على القضاء على حماس بالوسائل العسكرية، كذلك نصت على تجفيف منابع دعم حركة حماس ماليًّا وسياسيًّا.

لا ضمان للاستقرار

ونبهت إلى أنه لا يمكن ضمان استقرار غزة في الأمد المتوسط سوى من خلال إعادة إطلاق مسيرة السلام، ما يتطلب ضلوع الأطراف الرئيسية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية.

وكانت نقاشات القادة الأوروبيون أظهرت الأسبوع الماضي خلال قمة للاتحاد في بروكسيل مدى الانقسامات بين الدول الأعضاء في التكتل الدفاع حول ملف غزة.

إذ أجرى زعماء الاتحاد الأوروبي نقاشات امتدت ساعات طويلة للتوصل إلى موقف موحد يدعو لفتح “ممرات إنسانية” لكن لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

انقسامات أوروبية

كذلك أظهر تبادل الاتهامات بين عدد من المشاركين مؤشرا آخر على الانقسامات المستمرة داخل الاتحاد بشأن الحرب.

وصوتت ثماني دول في الاتحاد الأوروبي، بينها بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، لصالح قرار غير ملزم يدعو إلى “هدنة إنسانية فورية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كوريا الجنوبية تعتبر السعودية الشريك الأمثل لها في عصر ما بعد النفط
السعودية اليوم

كوريا الجنوبية تعتبر السعودية الشريك الأمثل لها...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة الحضورية في مدارس جازان غدًا
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس جازان غدًا

السعودية اليوم
موعد إدراج وبدء تداول أسهم أديس القابضة في السوق الرئيسية
السوق

موعد إدراج وبدء تداول أسهم أديس القابضة...

السوق
حسين القحطاني يدخل قائمة الـ100 مباراة بدوري المحترفين
آخر الاخبار

حسين القحطاني يدخل قائمة الـ100 مباراة بدوري...

آخر الاخبار
مودريتش يقترب من دوري روشن في يناير
آخر الاخبار

مودريتش يقترب من دوري روشن في يناير

آخر الاخبار
يوسف المناعي يصل إلى أبها
الرياضة

يوسف المناعي يصل إلى أبها

الرياضة
شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير

وظائف