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في قمة الجولة الـ11 غدًا

ورقتان رابحتان لـ جيسوس ضد الأهلي

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٩ مساءً
ورقتان رابحتان لـ جيسوس ضد الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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يدخل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مباراة الأهلي غدًا في الجولة الـ11 من دوري روشن وهو يعتمد على ورقتين رابحتين بحثًا عن الفوز.

ماذا يملك جيسوس ؟

ويملك المدرب البرتغالي، الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي سجل 7 أهداف حتى الآن في دوري روشن.

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كما يملك المدرب البرتغالي مواطنه روبن نيفيز الذي يُعد رمانة ميزان خط وسط الهلال في ظل غياب سلمان الفرج للإصابة.

ميتروفيتش
النجم الصربي – المصدر @Alhilal_FC

التشكيل المتوقع لـ الهلال والأهلي

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الهلال مكونًا من: “بونو، البليهي، البريك، كوليبالي، سعود عبدالحميد، روبن نيفيز، محمد كنو، سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم، ميتروفيتش، سالم الدوسري”.

أما تشكيل الأهلي المتوقع فسيكون مكونًا من: “ميندي، الخريجي، إيبانيز، عبدالباسط هندي، العمار، المجحد، كيسيه، جابري، محرز، البريكان، فيرمينو”.

روبن نيفيز
نيفيز – المصدر @Alhilal_FC

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