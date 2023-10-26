ورقتان رابحتان لـ جيسوس ضد الأهلي

يدخل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مباراة الأهلي غدًا في الجولة الـ11 من دوري روشن وهو يعتمد على ورقتين رابحتين بحثًا عن الفوز.

ماذا يملك جيسوس ؟

ويملك المدرب البرتغالي، الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي سجل 7 أهداف حتى الآن في دوري روشن.

كما يملك المدرب البرتغالي مواطنه روبن نيفيز الذي يُعد رمانة ميزان خط وسط الهلال في ظل غياب سلمان الفرج للإصابة.

التشكيل المتوقع لـ الهلال والأهلي

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الهلال مكونًا من: “بونو، البليهي، البريك، كوليبالي، سعود عبدالحميد، روبن نيفيز، محمد كنو، سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم، ميتروفيتش، سالم الدوسري”.

أما تشكيل الأهلي المتوقع فسيكون مكونًا من: “ميندي، الخريجي، إيبانيز، عبدالباسط هندي، العمار، المجحد، كيسيه، جابري، محرز، البريكان، فيرمينو”.