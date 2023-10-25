وزارة الخارجية تعلن عن وظائف في سفارة السعودية بـ برازيليا

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أعلنت وزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية (رجال- نساء) للعمل في سفارة المملكة العربية السعودية في برازيليا.
وقالت السفارة في إنفوجرافيك على حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن الوظائف هي: (باحث– مترجم– سكرتير تنفيذي– وظيفة إدارية مساندة).
ولفتت إلى أنه يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون حاصلًا على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات الموضحة في الوصف الوظيفي وبتقدير لا يقل عن جيد جدًّا.
وإذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة، مع إجادة اللغة الإنجليزية، وألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرب أو الأمانة وأيضًا أن يتعهد خطيًّا بمباشرة مهام عمله لدى البعثات من الخارج.