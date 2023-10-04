وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة في جميع المناطق والمحافظات

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أعلنت وزارة الصحة عن توفر وظائف لحاملي مؤهل البكالوريوس في تخصص طبيب مقيم أسنان في جميع مناطق ومحافظات المملكة.
وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: إن التقديم سيكون متاحًا من يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023م، عبر بوابة التوظيف من خلال الرابط التالي: هنا.