وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة في جميع المناطق والمحافظات

أعلنت وزارة الصحة عن توفر وظائف لحاملي مؤهل البكالوريوس في تخصص طبيب مقيم أسنان في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

رابط التقديم على وظائف الصحة

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: إن التقديم سيكون متاحًا من يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023م، عبر بوابة التوظيف من خلال الرابط التالي: هنا.