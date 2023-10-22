وزارة الطاقة تعلن عن 62 وظيفة شاغرة بعدة تخصصات

أعلنت وزارة الطاقة عن طرح (62) وظيفة شاغرة للرجال والنساء حملة (الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى (تشمل 20 وظيفة لا تتطلب الخبرة) في مختلف المناطق (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الشرقية، الطائف، تبوك، جازان، أبها، بريدة، سكاكا، ينبع، الأحساء) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة

– سكرتير

– سكرتير أول

– مدير مشروع

– مدير المشاريع البحثية

– مدير العمليات الرقابية

– مراقب ميداني (وظائف متعددة)

– مشرف فريق

– مسؤول أراضي ومحجوزات

– مستشار قانوني

– أخصائي أول تميز العلاقات

– أخصائي اتصالات إدارية

– أخصائي أول تخطيط

– أخصائي المشاريع البحثية

– أخصائي أول تراخيص

– أخصائي تخطيط

– أخصائي توقيع أول

– أخصائي عرض أول

– أخصائي مراقبة سير معاملات

– أخصائي أول علم بيانات

– أخصائي ذكاء أعمال

– أخصائي هندسة بيانات

– خبير دعم إداري

– خبير تجربة أول مستخدم

– خبير هندسة بيانات

– خبير أول رصد وتحليل

– مهندس خبير مشاريع هندسية

– مهندس خبير تنظيم وتخطيط

– مهندس محترف قياس زيت وضغط

المؤهلات المستهدفة:

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

مناطق العمل:

– الرياض

– جدة

– المدينة المنورة

– الشرقية

– الطائف

– تبوك

– جازان

– أبها

– بريدة

– سكاكا

– ينبع

– الأحساء

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا