وزارة الموارد البشرية تعلن عن 33 وظيفة عن بعد

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أعلنت وزارة الموارد البشرية (بوابة العمل عن بعد) عن توفر (33) وظيفة متنوعة للرجال والنساء في مناطق المملكة (لحملة كافة المؤهلات).
وأوضحت الموارد البشرية، أن هذه الوظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب (المواصلات، البعد الجغرافي) أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر، على النحو التالي:
– سكرتير تنفيذي
– مساعد إداري
– أخصائي تسويق
– مسؤول مبيعات
– مدير قبول وتسجيل
– مدير توظيف
– كاتب موارد بشرية
– أخصائي تعاقب وظيفي
– مندوب مشتريات
– كاتب اتصال
– خدمة عملاء
– مندوب مبيعات
– أخصائي قانوني
– أخصائي دعم فني
– أخصائي دعاية وإعلان
– مدخل بيانات
– مدير إدارة مشاريع
– محصل
– فني دعم برامج
– أخصائي إدارة مشاريع
– محصل ديون
– كاتب بيانات عملاء
– كاتب شكاوي
– بائع أثاث
– كاتب إداري
– أخصائي الشؤون الإدارية والحكومية
– عامل تحميل وتنزيل
– أخصائي علاقات عامة
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة (سعودي الجنسية).
– أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.
– إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.
– حساب أبشر مفعل.
المزايا للباحثين عن عمل:
– زيادة فرص العمل وتنوعها.
– توفير تكلفة المواصلات والتنقل.
– مرونة في زمان ومكان العمل.
– إدماج العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل.
– خلق فرص مناسبة.
– تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي.
– زيارة بوابة العمل عن بعد.
– اضغط على أيقونة (حساب جديد) ثم (حساب عامل عن بعد).
– أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.
– عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.
– عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.
التقديم متاح حالياً من خلال التسجيل في المنصة ثم اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب (صفحات متعددة) على الرابط التالي: اضغط هنا