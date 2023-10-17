وزير الإعلام: فقدنا صوتاً رافق صباحاتنا 18 عاماً.. وداعاً عبدالكريم الخطيب

فقدت السعودية والعالم العربي والعالم أجمع، كاتباً وأديباً وإذاعياً من زمن المبدعين الطيبين، حيث انتقل إلى رحمة الله تعالى، الأديب والمؤرخ والإذاعي الكبير الأستاذ عبدالكريم الخطيب، بعد 40 عاماً قضاها في خدمة الإعلام.

وزير الإعلامي ينعى عبدالكريم الخطيب

ونعى وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري بمنشور عبر حسابه في منصة إكس قائلاً: “فقدنا اليوم الأديب والمؤرخ الإذاعي الأستاذ عبدالكريم الخطيب، الصوت الذي رافق صباحاتنا على مدار 18 عاماً عبر برنامجه الأشهر “الأرض الطيبة”، الذي قضى 40 عاماً في خدمة الإعلام.. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون”.

وتفاعل إبراهيم محمد العتيق مع تغريدة وزير الإعلام، حيث نعى الإذاعي الراحل قائلاً: “الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته”.

ودعا سليمان الوابلي للإذاعي الراحل بالرحمة: “الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وعظم الله أجر أسرته ومحبيه.. مع تحيات الفنان سليمان”.

عبد الكريم محمود الخطيب، (1933م – 2023م) صحفي ومذيع وأديب ومؤرخ سعودي، عرف ببرنامجه الاذاعي الشهير الأرض الطيبة. حصل على جائزة ومنحة الملك سلمان لتاريخ الجزيرة العربية عام 2012م.

مسيرة حياته

ولد الإذاعي الراحل في مدينة ينبع البحر عام 1352هـ/ الموافق 1933م وتلقى علومه الأولية بها، وقد حصل على دبلوم صحافة من القاهرة، واستمر في تحصيله العلمي حتى حصل على درجة الدكتوراه، عمل في عدة مناصب حكومية كان أكثرها في مجال الإذاعة والصحافة وبعد الحصول على المؤهل العلمي انصرف إلى العمل الأكاديمي في الجامعات.

العمل الإعلامي

• بدأ العمل في إذاعة جدة متعاوناً عام 1378هـ.

• اختير ضمن فريق لتأسيس إذاعة الرياض عام 1386هـ.

• قدم البرنامج الإذاعي (الأرض الطيبة) لمدة ثمانية عشر عاماً، ونال عنه جائزة أفضل برنامج بالشرق الأوسط من منظمة الأغذية والزراعة العالمية عام 1394هـ الموافق 1974م.

• قدم برنامج (مجلس أبو حمدان) لمدة ثلاثين عاماً.

مؤلفاته

• رهين المحبسين أبو العلاء المعري بين الإيمان والإلحاد.

• شعراء ينبع وبنو ضمرة. 1976م.

• الدين ضرورة الحياة.

• أدب من رضوى.

• تاريخ ينبع الموسع

• شعراء ينبع وجهينة. 1973م.

• شاعر من ينبع- حسن عبد الرحيم القفطي. 1993م.

• شجرة الليمون- مجموعة قصصية

• تاريخ ينبع

• رجال وأسر من ينبع في عصور مختلفة.

• سفانة: فدائية من الخليج (رواية اجتماعية).

• سوق الليل رواية اجتماعية. 1420هـ.

• حي المنجارة رواية اجتماعية. 1406هـ.

• سوق الليل رواية اجتماعية.

• حارة البحارة (رواية اجتماعية). 2000م.

• تاريخ جهينة. 2002م.

• ميناء الجار (الريكة). 1424هـ.

• هذه بلادنا ينبع الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالرياض، 1413هـ/1993م.

• أمير وتاريخ، أمير ينبع، الرياض، مطبعة سفير، 1432هـ.

• مسيرة نصف قرن في الإعلام. 2016م.

الجوائز والتكريم

– كرم ضمن الرواد المكرمين في معرض الرياض الدولي للكتاب عام 2006م.

– حصل على جائزة ومنحة الملك سلمان لتاريخ الجزيرة العربية في دورتها الرابعة عام 2012م.

– كرمته اثنينية عبد المقصود خوجة عام 2014م.