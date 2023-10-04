وزير التعليم: نظام الفصول الثلاثة لا يزال تحت التقييم والدراسة

كشف وزير التعليم، يوسف البنيان أن نظام الفصول الثلاثة لا يزال تحت التقييم والدراسة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تعزيز قدرة الطلاب والطالبات في السعودية على المنافسة العالمية.

وقال وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن الأهمية القصوى في المرحلة التعليمية هي للمحصلة التعليمية المتوافقة مع المعايير العالمية، التي تطمح القيادة أن يكون أبناء وبنات المملكة منافسين فيها، مشيرًا إلى أن الموضوع لا يزال تحت الدراسة والتقييم لكن الأساس هو المعايير العالمية.

الرخصة المهنية

وأجاب وزير التعليم، يوسف البنيان، عن سؤال حول علاقة الرخصة المهنية والعلاوة السنوية مشيرًا إلى أهمية الرخصة بالنسبة لشاغلي الوظائف التعليمية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أكد البنيان أن الرخصة المهنية مهمة جدًا لكل من يقوم بعمل مهني مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع هيئة تقويم التدريب والتعليم على دراسة ما تم إنجازه بخصوص الرخصة ومعرفة مجالات التطوير، وهناك العديد من الدراسات حول الرخصة ومن أهمها تأثير الرخصة المهنية الحالي والمستقبلي على المعلمين.

التوسع في الابتعاث

من جهة أخرى أشار البنيان إلى التوسع في تخصصات الابتعاث للسعوديين والسعوديات في ظل رؤية السعودية 2023 لإتاحة الفرصة أمام أبناء وبنات المملكة للدراسة في الجامعات العالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تشرف الآن على أكثر من 52 ألف مبتعث ومبتعثة في الجامعات العالمية وتم إضافة تخصصات نوعية تخدم رؤية المملكة 2030.

التحول الرقمي

ولفت الوزير إلى أن التحول الرقمي جزء لا يتجزأ من مستقبل التعليم في المملكة، وهناك دراسة للتحول الاستراتيجي، لمعرفة ما هي الاحتياجات المستقبلية ومنها التعليم المدمج ما بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد.

التدريب التقني

وأشار الوزير إلى التوسع في فرص التدريب التقني والمهني وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير نموذج عمل الشراكات الاستراتيجية وتفعيلها بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص، مما يحقق الاستدامة وجودة المخرجات المتوافقة مع سوق العمل ووظائف المستقبل، مشددًا على زيادة فاعلية شركة كليات التميز في جذب المشغلين الدوليين لنقل الخبرة ودعم تطوير أبناء وبنات الوطن من خريجيها.