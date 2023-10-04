‏وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا مع الرياض على إعادة مباراة الاتحاد وسباهان

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أعلن حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء، الاتفاق مع السعودية على إعادة مباراة الاتحاد وسباهان في وقت لاحق.
وكان من المقرر أن يحل فريق الاتحاد ضيفاً على سباهان أصفهان، يوم الاثنين الماضي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024.
وقال اتحاد كرة القدم الآسيوي في بيان له: “إنه تم إلغاء المباراة، والتي كان من المقرر إقامتها في أصفهان يوم الاثنين، ويجدد اتحاد القدم الآسيوي لكرة القدم التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين”.
وقرر اتحاد كرة القدم الآسيوي تحويل الأمر إلى اللجان المعنية لدراسة الأحداث الخاصة بالمباراة واتخاذ القرار المناسب في النهاية.