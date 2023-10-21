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طالب بالفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية

وزير الخارجية: السعودية ترفض قطعاً محاولة التهجير القسري للفلسطينيين

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٠ مساءً
وزير الخارجية: السعودية ترفض قطعاً محاولة التهجير القسري للفلسطينيين
المواطن - فريق التحرير

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طالب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان المجتمع الدولي بالتحرك بشكل جدي واتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل وإلزامها باحترام القانون الدولي الإنساني.

وأضاف خلال مشاركته، في قمة القاهرة للسلام: “نعرب عن خيبة أملنا عن عجز مجلس الأمن الدولي في اتخاذ موقف حيال الأزمة الفلسطينية”.

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وتابع الأمير فيصل بن فرحان “نطالب بالفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية دون قيود”.

وطالب وزير الخارجية بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار ووقف العمليات العسكرية، مضيفاً “نرفض قطعاً محاولة التهجير القسري للفلسطينيين من الجانب الإسرائيلي”.

يذكر أنه نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، صباح اليوم، إلى عاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة، وذلك لترأس وفد المملكة المشارك في قمة القاهرة للسلام، والمنعقدة بشأن مناقشة الصراع في غزة ومحيطها، ومستقبل القضية الفلسطينية.

ويشارك في القمة عددٌ من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، لبحث تطورات الأوضاع الراهنة في فلسطين الشقيقة، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المُحاصر، والسماح بفتح ممرات آمنة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية.

ويضم وفد المملكة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي.

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