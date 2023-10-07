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بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها

وزير الخارجية يبحث وقف التصعيد في غزة مع نظرائه بالأردن ومصر وقطر

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ مساءً
وزير الخارجية يبحث وقف التصعيد في غزة مع نظرائه بالأردن ومصر وقطر
المواطن - فريق التحرير

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والعمل على وقف التصعيد بين الجانبين.

اتصالات وزير الخارجية

كما تلقى وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية المصري، جرى خلاله بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وسبل تكثيف العمل المشترك لوقف التصعيد.

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كما بحث وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر تطورات الأوضاع المتسارعة في غزة ومحيطها، وسبل تكثيف العمل لوقف التصعيد.

رفض استهداف المدنيين

وكان وزير الخارجية، أكد اليوم أن السعودية ترفض استهداف المدنيين العزل.

طوفان الاقصى

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية، اليوم، من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل، حيث حث سموه الاتحاد الأوروبي على سرعة التحرك وتكثيف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف.

احترام القانون الدولي

من جهة أخرى أجرى وزير الخارجية، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وتم خلال الاتصال، بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على الوقف الفوري للتصعيد، مشدداً سموه على رفض المملكة استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.

فلسطين

السعودية تدعو للتهدئة

وتتابع السعودية عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك.

ودعت المملكة للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس.

اسرائيل
وذكرت المملكة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.

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