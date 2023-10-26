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رجال الأمن في جميع مناطق المملكة يواصلون مهامهم بحزم وعزم

وزير الداخلية: الحرب على المخدرات مستمرة بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
وزير الداخلية: الحرب على المخدرات مستمرة بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة
المواطن - واس

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، استمرار الحرب على المخدرات بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وأن رجال الأمن في جميع مناطق المملكة يواصلون مهامهم بحزم وعزم للتصدي لمخططات مهربي ومروجي المخدرات التي تستهدف أمن الوطن وشبابه.

الحرب على المخدرات

وأشاد سموه خلال لقائه مدير مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، وعدد من قيادات مكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية، بالجهود التي يبذلها رجال المكافحة في المنطقة بجانب زملائهم في القطاعات الأمنية الأخرى في متابعة وتعقب مهربي ومروجي المخدرات وحماية الوطن من نشاطاتهم الإجرامية.

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حضر اللقاء، معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبد العزيز البسامي، ومدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبد الله الشهري، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد العروان، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الربيعة.

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