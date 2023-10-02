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أكد أن المملكة ستصبح الشريك الرابع لبرنامج القتال الجوي

وزير الدفاع البريطاني: انسوا ما تعرفونه عن السعودية.. تتطور بسرعة لا تصدق

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ مساءً
وزير الدفاع البريطاني: انسوا ما تعرفونه عن السعودية.. تتطور بسرعة لا تصدق
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أن السعودية حليف قوي واستراتيجي للمملكة المتحدة مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا في كافة المجالات.

السعودية تتطور

وقال الوزير البريطاني في حدث نظمه المعهد الملكي للخدمات المتحدة في مؤتمر حزب المحافظين: “انسوا كل ما تعتقدون أنكم تعرفونه عن المملكة العربية السعودية.. في الواقع، تتغير البلاد بسرعة لا تصدق”.

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وأكد أن المملكة المتحدة تضغط لبيع السعودية 48 طائرة مقاتلة من طراز تايفون في صفقة قد تصل قيمتها إلى أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني.

وتابع وزير الدفاع البريطاني : “وجهة نظري واضحة للغاية وهي أن السعودية حليف قوي”.

برنامج القتال الجوي

ورفض شابس أيضًا التقليل من أهمية الاقتراحات القائلة بأن المملكة العربية السعودية قد تنضم إلى شراكة المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان في بناء طائرة مقاتلة من الجيل السادس.

وحول التقارير التي تزعم وجود توترات حول ما إذا كانت المملكة العربية السعودية يمكن أن تصبح الشريك الرابع لبرنامج القتال الجوي العالمي، قال الوزير: “قرأت عن هذه التوترات ولا أعرف بشأنها.. نحن بالتأكيد على نفس الخط”.

ولي العهد

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