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مشيدًا بدعم القيادة الكبير للقطاع الرياضي

وزير الرياضة: الترشح لاستضافة المونديال تجسيد لمسيرة النجاح في السعودية

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ مساءً
وزير الرياضة: الترشح لاستضافة المونديال تجسيد لمسيرة النجاح في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أبدى وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، سعادته البالغة بالإعلان عن نية السعودية الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، مؤكدًا أن هذا القرار تجسيد لمسيرة النجاح التي تشهدها السعودية.

السعودية تسعى لتنظيم مونديال 2034

وأعلنت السعودية نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي.

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كأس البطولة

وزير الرياضة يُشيد بدعم القيادة

وقال وزير الرياضة: “جسدت السعودية خلال الأعوام الماضية مكانتها العالمية من خلال ما نشهده من نهضة وتطور على الأصعدة كافة، بدعم من قبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، واهتمام مباشر من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وهو ما انعكس على النقلة النوعية الكبيرة للقطاع الرياضي”.

وأضاف وزير الرياضة في بيان رسمي: “يشكل هذا الإعلان خطوة هامة وطبيعية في رحلتنا كدولة شغوفة بكرة القدم وتجسيدًا حقيقيًّا لمسيرة النجاح التي تشهدها السعودية، كما يؤكد التزامها في تطوير مختلف الرياضات، ومنها لعبة كرة القدم”.

مونديال 2030
كأس البطولة – المصدر fifa

وتابع وزير الرياضة: “تحرص السعودية من خلال نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 على توفير تجربة غير مسبوقة للجميع في أنحاء العالم”.

وأردف: “ونؤكد أن النجاح في استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب خلال الفترة الماضية، وفوز السعودية باستضافة العديد من البطولات القارية والدولية خلال الأعوام القليلة المقبلة، خير شاهد على المكانة المميزة التي وصلت إليها بلادنا، بما يجعلها موطنًا مثاليًّا مميزًا لتنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم”.

كأس العالم 2030
كأس البطولة – المصدر @fifamedia

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