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انطلاق فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وزير الطاقة: الرياض تشهد تحولاً جذرياً ونفخر بأبناء وبنات وطننا الملهمين

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ صباحاً
وزير الطاقة: الرياض تشهد تحولاً جذرياً ونفخر بأبناء وبنات وطننا الملهمين
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت صباح اليوم في العاصمة الرياض، فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023.

نفخر بأبناء وبنات وطننا الملهمين

وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال افتتاح المؤتمر، نحن دائماً وأبداً نفخر بأبناء وبنات وطننا الملهمين والطموحين والسيدات الملهمات

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تحول جذري تشهده الرياض

وأضاف وزير الطاقة “أن الرياض اليوم تشهد تحولاً جذرياً كبيراً وهذا انعكاس للتغير الذي نسعى إليه في كل ركن من أركان السعودية.

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