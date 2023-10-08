وزير الطاقة: الرياض تشهد تحولاً جذرياً ونفخر بأبناء وبنات وطننا الملهمين ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 256 ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 1000 قتيل الخطوط الحديدية تُطلق أولى تجارب القطارات الهيدروجينية في السعودية المراعي تربح 486 مليون ريال خلال الربع الثالث أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد طائرة إسرائيلية تجلي الجرحى من سديروت وتبادل إطلاق نار مع حزب الله انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ220.82 ريال رياح نشطة وأتربة مثارة على ثلاث مناطق صورة حديثة تجمع الملك سلمان مع حفيده أحمد بن فهد وابنه
انطلقت صباح اليوم في العاصمة الرياض، فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023.
وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال افتتاح المؤتمر، نحن دائماً وأبداً نفخر بأبناء وبنات وطننا الملهمين والطموحين والسيدات الملهمات
فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: نفخر بأبناء وبنات وطننا الملهمين والطموحين#أسبوع_المناخ#الإخبارية pic.twitter.com/OMOIynsKZ8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 8, 2023
وأضاف وزير الطاقة “أن الرياض اليوم تشهد تحولاً جذرياً كبيراً وهذا انعكاس للتغير الذي نسعى إليه في كل ركن من أركان السعودية.
فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: الرياض اليوم تشهد تحولا جذريا كبيرا.. وهذا انعكاس للتغير الذي نسعى إليه في كل ركن من أركان المملكة #أسبوع_المناخ#الإخبارية pic.twitter.com/ToDQ5hAetw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 8, 2023