وزير الطاقة: الرياض تشهد تحولاً جذرياً ونفخر بأبناء وبنات وطننا الملهمين

انطلقت صباح اليوم في العاصمة الرياض، فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023.

نفخر بأبناء وبنات وطننا الملهمين

وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال افتتاح المؤتمر، نحن دائماً وأبداً نفخر بأبناء وبنات وطننا الملهمين والطموحين والسيدات الملهمات

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: نفخر بأبناء وبنات وطننا الملهمين والطموحين#أسبوع_المناخ#الإخبارية pic.twitter.com/OMOIynsKZ8 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 8, 2023

تحول جذري تشهده الرياض

وأضاف وزير الطاقة “أن الرياض اليوم تشهد تحولاً جذرياً كبيراً وهذا انعكاس للتغير الذي نسعى إليه في كل ركن من أركان السعودية.