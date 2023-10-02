وصفة الكركم والفازلين لعلاج الهالات السوداء

تعتبر مشكلة الهالات السوداء حول العينين من المشاكل التي تؤرق الكثير من النساء حيث تتسبب في حالة نفسية سيئة خاصة إن ظهرت الهالات في سن مبكرة لأنها في بعض الأحيان قد ترتبط بأسباب مرضية.

وصفة علاج الهالات السوداء

وأظهر مقطع فيديو متداول، أستاذ علم العقاقير، الدكتور جابر القحطاني وهو يقدم وصفة سهلة لعلاج الهالات السوداء حول العينين وتحت الإبطين بمكونات بسيطة.

وتتكون الوصفة من كريم فازلين مضافًا إليه كمية مناسبة من الكركم ويتم الخلط جيدًا حتى يتحول إلى كريم ويوضع تحت العينين أثناء الليل.

أمراض نقص الفيتامينات

كما نشر القحطاني وصفة العناب المـغلـي لعلاج أمراض نقص الفيتامينات حيث يضاف ملعقتان من الثمار لكل كأس من الماء المغلي، وتترك لمدة ساعة واحدة، ويؤخذ فيها كأس على 3-4 دفعات يومياً، وذلك في أمراض نقص الفيتامينات، وفقر الدم، ونحول الجسم.

كما يمكن أن تستعمـل الوصفـة نفسها مادة وقائية ضد الأمراض التي يمكن أن تنشأ عن نقص الفيتامينات، حيث يؤخذ المغلي بمعدل ١/٢ كأس صغيرة مرة إلى مرتين يومياً.

النزلات الصدرية

وتستعمـل الثمـار علـى هيئـة سفوف بوصفهـا مادة مـدرة للبـول، ومضادة للدسنتاريـا، ومسهلة خفيفة، وتزيد مـن الشهية، وتقلل من كمية الدهون في الكبد، وتزيد مرونة الأوعية الدموية، ووقاية من أمراض الرشح والأنفلونزا. ومنـقـوع الثمار المجففة يفيد كثيراً النـزلات الصدرية، ملين للصدر، وملطف ومهـدئ للكحـة.