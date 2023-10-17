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أحد أكبر النزالات في العالم

وصول تايسون فيوري إلى الرياض استعدادًا للنزال المُرتقب

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
وصول تايسون فيوري إلى الرياض استعدادًا للنزال المُرتقب
المواطن - فريق التحرير

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وصل المصارع تايسون فيوري إلى الرياض استعدادًا للنزال المُرتقب مع منافسه فرانسيس نجانو ضمن نزال حزام موسم الرياض، أحد أكبر النزالات في العالم ومفاجأة حفل افتتاح موسم الرياض.

ويجري حفل افتتاح موسم الرياض 2023 ضمن مبنى بوليفارد هول متعدد الاستخدامات الذي من المقرر أن يستضيف أيضًا عددًا من الفعاليات والأحداث العالمية طوال فترة الموسم.

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نجوم الملاكمة المشاركون

أما نجوم الملاكمة المشاركون في نزالات Undercard:

فابيو واردلي في مواجهة ديفيد أديلي

جوزيف باركر في مواجهة سايمون كين

كارلوس تاكام في مواجهة مارتن باكولي

أرسلانبيك مخمدوف في مواجهة أنتوني رايت

موسيس إيتاوما في مواجهة إستيفان بيرناث

جاك ماكجان في مواجهة السبياد دوران

ويمكن شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني: هنا.

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