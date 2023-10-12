هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي على شروط الأهلية؟ وظائف إدارية بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 224.23 ريال سحب وأمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 6 مناطق الذكاء الاصطناعي يكشف الآن لصوص المتاجر والمحلات بسهولة مليون و500 ألف شجرة في حقل مياه الشقيق ميتا في مرمى الانتقادات مجددًا بسبب قضية فلسطين النفط ينخفض بأكثر من 2% ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الإيراني
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية (رجال / نساء) بمسمى (مساعد تنفيذي) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– مساعد تنفيذي.
1- إدارة التواصل بين الإدارة العليا والجهات الأخرى.
2- توجيه المعلومات بكفاءة وبدقة.
3- تنظيم وتحديد المواعيد للإدارة العليا.
4- ترتيب السفر والإقامة.
5- مراقبة المصروفات وتقديم تقارير دورية.
6- استخدام البرامج المكتبية لإعداد التقارير والمشروعات.
7- الإلمام بالأدوات المكتبية.
8- إدارة الوقت وتنظيم الأمور بفعالية.
9- الحفاظ على السرية.
– لمعرفة بقية شروط الوظائف والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.