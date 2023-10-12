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وظائف إدارية بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ صباحاً
وظائف إدارية بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية (رجال / نساء) بمسمى (مساعد تنفيذي) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مساعد تنفيذي.

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المهام والواجبات:

1- إدارة التواصل بين الإدارة العليا والجهات الأخرى.
2- توجيه المعلومات بكفاءة وبدقة.
3- تنظيم وتحديد المواعيد للإدارة العليا.
4- ترتيب السفر والإقامة.
5- مراقبة المصروفات وتقديم تقارير دورية.
6- استخدام البرامج المكتبية لإعداد التقارير والمشروعات.
7- الإلمام بالأدوات المكتبية.
8- إدارة الوقت وتنظيم الأمور بفعالية.
9- الحفاظ على السرية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية شروط الوظائف والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

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