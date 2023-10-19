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تشمل وظائف لا تتطلب خبرة

وظائف إدارية بـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ صباحاً
وظائف إدارية بـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (عمادة الموارد البشرية) عن توفر عدد من الوظائف الإدارية (لحملة كافة المؤهلات) بنظام التعاقد (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة

– محاسب
المؤهل: بكالوريوس محاسبة.
الخبرة: لا يشترط خبرة.
– مدقق حسابات
المؤهل: بكالوريوس محاسبة.
الخبرة: سنتان فأكثر.
– مراسل
المؤهل: ابتدائي فأعلى.
الخبرة: لا يشترط خبرة.

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الشروط المطلوبة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للوظيفة الشاغرة.
– اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها اللجنة المختصة.
– أن يكون لائقاً طبياً بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها إدارة الصندوق.
– إرفاق المستندات المطلوبة: (المؤهل العلمي المطلوب – الخبرات المكتسبة – السيرة الذاتية).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/4/4 هـ.

 

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