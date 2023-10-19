وظائف إدارية بـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (عمادة الموارد البشرية) عن توفر عدد من الوظائف الإدارية (لحملة كافة المؤهلات) بنظام التعاقد (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة

– محاسب

المؤهل: بكالوريوس محاسبة.

الخبرة: لا يشترط خبرة.

– مدقق حسابات

المؤهل: بكالوريوس محاسبة.

الخبرة: سنتان فأكثر.

– مراسل

المؤهل: ابتدائي فأعلى.

الخبرة: لا يشترط خبرة.

الشروط المطلوبة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للوظيفة الشاغرة.

– اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها اللجنة المختصة.

– أن يكون لائقاً طبياً بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها إدارة الصندوق.

– إرفاق المستندات المطلوبة: (المؤهل العلمي المطلوب – الخبرات المكتسبة – السيرة الذاتية).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/4/4 هـ.