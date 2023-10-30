وظائف إدارية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف إدارية شاغرة في مجال (التدقيق الإداري) لحملة البكالوريوس فأعلى في مختلف التخصصات الإدارية على النحو التالي:
– مسؤول التدقيق الإداري
المؤهلات المطلوبة:
– البكالوريوس
– الماجستير
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة المستشفيات أو الأعمال أو ما يعادلهم من جامعة معتمدة.
– خبرة لا تقل عن سنتين في العمل في مجال التدقيق الإداري.
– خبرة لا تقل عن عام في مرافق الرعاية الصحية والمستشفى.
– العمل كقائد فريق لزيارة أقسام المستشفى المختلفة للتحقق من امتثالها للسياسات والإجراءات.
– التنسيق مع رؤساء الأقسام لضمان الامتثال للتوصيات.
– إعداد تقارير بجميع أداء التدقيق الإداري والقضايا التي تم إنجازها والتوصيات.
– إعداد تقرير ربع سنوي وسنوي عن كافة أداء المراجعة خلال التقرير.
– مراجعة العقود والاتفاقيات الموقعة من جهة المستشفى للتأكد من دقتها ومطابقتها.
– أداء جميع الواجبات كما هو مطلوب.
التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى يوم 1445/4/23 هـ.