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وظائف إدارية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٦ صباحاً
وظائف إدارية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف إدارية شاغرة في مجال (التدقيق الإداري) لحملة البكالوريوس فأعلى في مختلف التخصصات الإدارية على النحو التالي:

المسمى الوظيفي:

– مسؤول التدقيق الإداري

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المؤهلات المطلوبة:

– البكالوريوس
– الماجستير

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة المستشفيات أو الأعمال أو ما يعادلهم من جامعة معتمدة.
– خبرة لا تقل عن سنتين في العمل في مجال التدقيق الإداري.
– خبرة لا تقل عن عام في مرافق الرعاية الصحية والمستشفى.

المهام الوظيفية:

– العمل كقائد فريق لزيارة أقسام المستشفى المختلفة للتحقق من امتثالها للسياسات والإجراءات.
– التنسيق مع رؤساء الأقسام لضمان الامتثال للتوصيات.
– إعداد تقارير بجميع أداء التدقيق الإداري والقضايا التي تم إنجازها والتوصيات.
– إعداد تقرير ربع سنوي وسنوي عن كافة أداء المراجعة خلال التقرير.
– مراجعة العقود والاتفاقيات الموقعة من جهة المستشفى للتأكد من دقتها ومطابقتها.
– أداء جميع الواجبات كما هو مطلوب.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى يوم 1445/4/23 هـ.

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