وظائف إدارية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف إدارية شاغرة في مجال (التدقيق الإداري) لحملة البكالوريوس فأعلى في مختلف التخصصات الإدارية على النحو التالي:

المسمى الوظيفي:

– مسؤول التدقيق الإداري

المؤهلات المطلوبة:

– البكالوريوس

– الماجستير

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة المستشفيات أو الأعمال أو ما يعادلهم من جامعة معتمدة.

– خبرة لا تقل عن سنتين في العمل في مجال التدقيق الإداري.

– خبرة لا تقل عن عام في مرافق الرعاية الصحية والمستشفى.





المهام الوظيفية:

– العمل كقائد فريق لزيارة أقسام المستشفى المختلفة للتحقق من امتثالها للسياسات والإجراءات.

– التنسيق مع رؤساء الأقسام لضمان الامتثال للتوصيات.

– إعداد تقارير بجميع أداء التدقيق الإداري والقضايا التي تم إنجازها والتوصيات.

– إعداد تقرير ربع سنوي وسنوي عن كافة أداء المراجعة خلال التقرير.

– مراجعة العقود والاتفاقيات الموقعة من جهة المستشفى للتأكد من دقتها ومطابقتها.

– أداء جميع الواجبات كما هو مطلوب.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى يوم 1445/4/23 هـ.