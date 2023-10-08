وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة EY

مشاهد مروعة لأعنف زلزال يضرب أفغانستان منذ عقدين فوز ثمين لـ آرسنال ضد مان سيتي يصعد به لصدارة الدوري الإنجليزي وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4 مدن وظائف شاغرة لدى طيران أديل القنوات الناقلة لـ مباراة غرناطة ضد برشلونة احسب قيمة دعم حساب المواطن بعد المحددات الجديدة فيصل بن فرحان: ضرورة العمل على وقف التصعيد في غزة ومحيطها موعد حساب المواطن الدفعة 71 شاملًا الدعم الإضافي وظائف شاغرة بشركة الحاج حسين رضا ميلان يُدرج جيرو ضمن قائمة حراس المرمى !
أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر، وجدة.
وأبرزت شركة إرنست ويونغ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي استشارات تمويل المشاريع والبنية التحتية.
– مساعد تنفيذي.
– مساعد أول/ الخدمات الاستشارية.
– مساعد مدير/ الضرائب غير المباشرة.
– أخصائي تخطيط القوى العاملة.
– أخصائي أول المحاسبة والامتثال.
– تنفيذي عمليات الاندماج والاستحواذ.
– أخصائي أول التسعير.
وأوضحت شركة إرنست ويونغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)