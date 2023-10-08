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وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة EY

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٠ مساءً
وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة EY
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت شركة إرنست ويونغ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي استشارات تمويل المشاريع والبنية التحتية.

– مساعد تنفيذي.

– مساعد أول/ الخدمات الاستشارية.

– مساعد مدير/ الضرائب غير المباشرة.

– أخصائي تخطيط القوى العاملة.

– أخصائي أول المحاسبة والامتثال.

– تنفيذي عمليات الاندماج والاستحواذ.

– أخصائي أول التسعير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة إرنست ويونغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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