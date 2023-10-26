وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة KPMG

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أعلنت شركة مجموعة كي بي إم جي الدولية المحدودة “KPMG”، المتخصصة بخدمات التدقيق والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الخبر، والرياض.
وأبرزت شركة كي بي إم جي السعودية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي جذب المواهب (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.
– مدير أول الأفراد/ الخدمات الإلكترونية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة كي بي إم جي السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)