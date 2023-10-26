وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة KPMG

أعلنت شركة مجموعة كي بي إم جي الدولية المحدودة “KPMG”، المتخصصة بخدمات التدقيق والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة KPMG

وأبرزت شركة كي بي إم جي السعودية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي جذب المواهب (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

– مدير أول الأفراد/ الخدمات الإلكترونية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة كي بي إم جي السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)