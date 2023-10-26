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وظائف إدارية شاغرة في شركة سيف

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٦ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في شركة سيف
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة سيف

وبيّنت شركة سيف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير عمليات العطاءات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– رئيس المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، الهندسة، إدارة الأعمال، إدارة سلسلة التوريد).

– رئيس المبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإحصاء)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سيف، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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