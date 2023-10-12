Icon

بمشاركة محمد النني .. مصر تهزم زامبيا بصعوبة Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة معادن Icon وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير Icon عدم إيقاف علي البليهي يثير أزمة Icon وظائف شاغرة في شركة تبوك الدوائية Icon وظائف شاغرة لدى طيران الرياض Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon سفن حربية بريطانية وأمريكية في المتوسط لدعم إسرائيل Icon قدوم تياجو ألكانتارا يُضحي بنجم النصر في يناير Icon السعودية تشهد أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام فما المكاسب المتوقعة؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة معادن

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في شركة معادن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الجبيل، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
سقوط كالياري ضد روما برباعية

سقوط كالياري ضد روما برباعية

كاف يعلن التعاقد مع راعٍ سعودي لـ الدوري الإفريقي

كاف يعلن التعاقد مع راعٍ سعودي لـ الدوري الإفريقي

– أخصائي أول تحليل أعمال تقنية المعلومات (الجبيل).

– مدير تطبيقات تقنية المعلومات (رأس الخير).

– مدير مراقبة المشاريع والميزانية (رأس الخير).

– مدير التعدين والعقود الإستراتيجية (رأس الخير).

– رئيس قسم المشتريات (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير: أمطار غزيرة ورياح شديدة بمكة والباحة
السعودية اليوم

تحذير: أمطار غزيرة ورياح شديدة بمكة والباحة

السعودية اليوم
الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا

السعودية اليوم
السفارة الأمريكية: حفل روائع الأوركسترا السعودية بنيويورك مثال رائع للتبادل الثقافي
السعودية اليوم

السفارة الأمريكية: حفل روائع الأوركسترا السعودية بنيويورك...

السعودية اليوم
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ193 ريالاً
السوق

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
إنتر ميلان يحسم مواجهة بنفيكا بهدف يتيم
الرياضة

إنتر ميلان يحسم مواجهة بنفيكا بهدف يتيم

الرياضة
4 خصائص تميز آيفون 15 عن منتجات آبل السابقة
تكنولوجيا

4 خصائص تميز آيفون 15 عن منتجات...

تكنولوجيا
أسرة عادل إمام تكشف سر غيابه عن الشاشة منذ 3 سنوات
مشاهير

أسرة عادل إمام تكشف سر غيابه عن...

مشاهير
أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر تمهير
حصاد اليوم

أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر...

حصاد اليوم