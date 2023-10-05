وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

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أعلنت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة طيران الرياض، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير التدريب والجودة.
– محلل الأعمال الفنية/ مركز الاتصال.
– مدير إدارة المعرفة/ مركز الاتصال.
– مدير أداء رعاية الضيوف.
– مدير مشروع/ مركز الاتصال.
– مدير أول رعاية العملاء.
– مدير أول مركز الاتصال.
وأوضحت شركة طيران الرياض، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)