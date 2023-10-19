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لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

وظائف إدارية شاغرة في متاجر الرقيب

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٦ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في متاجر الرقيب
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مصمم داخلي (الرياض).

– محلل المخزون (الرياض).

– مصمم داخلي (جدة).

– محلل الأنظمة (الخبر).

– محاسب (الخبر).

– مطور نظم (الخبر).

– مصمم داخلي (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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